Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день

Новости Украины: Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона (память 2 марта).

В этот день старались ничего не сеять и на пашню не выезжать, чтобы в поле васильков много было – именно такая примета существовала в народе ранее. Согласно преданиям, 3 июня начинает зацветать брусника и шиповник. Говорили, что не нужно работать в поле, "чтобы поля не засорились, васильки не уродились".

4 июня почитается память мученика Василиска, который в 30 8 году пострадал за веру во Христа, поскольку не пожелал принести жертву язычески богам. В результате, был обезглавлен. В народе 4 июня называли по-разному: Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день. Находились дома и развлекали друг друга шутками, прибаутками, интересными рассказами.

Почему возникла традиция не проводить никаких работ в этот день? В этот день отмечали день Ярилы – бога природы и животворящих сил. Впоследствии он слился с праздником Троицы. Была распространена традиция 4 июня украшать лентами молодую березу и дома.

Это были поздник сроки цветения садовой земляники. Дачники сегодня стараются срезать с нее усы, если это не произошло естественным образом. Укореняют землянику в питомнике. Также наблюдается цветение черной и белой малины. К слову, как раз в этот период наблюдался вылет плодожорки, а потому, на яблони вешали ловушки, чтобы сохранить плоды целыми.

Продолжали 4 июня садить огурцы, причем, делали это втайне не только от соседей, но и даже от тех членов семьи, которые не принимали участия в процессе. Первый появившийся огурец обязательно зарывали в грунт, чтобы принести его в жертву богам и тем самым обеспечить себя урожаем.

Если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Кельтские жрецы говорили, что такой человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, стараются проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания. Считаются людьми долга, стараются все держать в себе и не открываться даже близким людям. Могут быть немного тщеславными и честолюбивыми в молодости.

Народные приметы

Если в этот день появится большое количество оводов и пауков – значит, удастся собрать хороший урожай огурцов Сильная роса утром 4 июня – жди богатого урожая

Частые туманы – жди грибного лета

Ночью соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей.