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В регионах Украины внедрят проект по противодействию домашнему насилию

В регионах Украины внедрят проект по противодействию домашнему насилию
10:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: С июля 2019 года во всех областях Украины будут запущены мобильные группы по противодействию домашнему насилию "Полина".

Министерство внутренних дел планирует с июля во всех 25 областях запустить мобильные группы по противодействию домашнему насилию "Полина". Об этом сказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук во время брифинга в понедельник.

"Мы планируем, начиная с июля этого года, распространить этот проект, эти мобильные группы, их будет в количестве 45 мобильных групп уже на 25 регионов нашей страны", - рассказала Ковальчук.

Она также отметила, что в настоящее время такие мобильные группы работают в одном райотделе города Киева, в Одессе и Северодонецке Луганской области.

По словам Ковальчук, начатый ранее пилотный проект "Полина" доказал свою эффективность и успешность, и в МВД считают необходимым внедрить его и в других регионах.

Напомним, в киевской больнице скончался 5-летний мальчик, который получил огнестрельные повреждения в г.Переяслав-Хмельницкий, Киевская область. Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум сотрудникам полиции, которые могут быть причастны к ранению ребенка.

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МВД Украины, Домашнее насилие, Мобильные группы, Противодействие.
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