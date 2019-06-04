МОЗ: В Украину завезли партию сывороток от ботулизма

Новости Украины: На территорию Украины завезли самую большую за последнее время партию сывороток от ботулизма.

По сообщению Министерства здравоохранения Украины, в этом сезоне удалось получить более 200 флаконов препарата против вируса ботулизма.

Сыворотка канадского происхождения были закуплены за счет государства, и теперь ампулы распределят по регионам. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте ведомства.

"Благодаря закупкам через международные организации нам удалось привлечь признанных в мире производителей, и впервые было зарегистрировано качественную сыворотку производства Канады. Она будет бесплатно доступна каждому, с кем произошел случай ботулизма и кто в ней нуждается", - рассказала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

На сайте ведомства уточняется, что данный продукт одобрен странами с высоким уровнем контроля качества медпрепаратов (US FDA, США и Health Canada, Канада). Сыворотка способна спасти жизнь пациенту, которого поразила инфекция с семью генотипами токсинов. Ее аналоги способны бороться только с одним или максимум тремя генотипами.

Чтобы продуктивно распределить количество закупленных флаконов, использовались статистические данные заболеваемости ботулизмом. В качестве показателя послужил средний уровень заболеваемости за последние десять лет.

На сегодняшний день с начала года уже зарегистрировано более 40 случаев ботулизма, в результате которых пострадал 51 человек. В Министерстве напоминают, что ботулизм - это пищевое отравление, которое возникает в результате употребления продуктов с высоким содержанием ботулотоксинов.

При первых симптомах болезни (нарушение зрения, сухость во рту, переутомляемость, головокружение, нарушение пищеварения) следует обратиться к специалисту, не занимаясь самолечением.