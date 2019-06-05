Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника

Новости Украины: Православная церковь в этот день празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Считалось, что это один из самых удачных дней для посева конопли, а она у предков была очень почитаемой культурой. Из конопли ранее изготавливали одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки и даже лекарства. Старались посадить последние овощи на Леонтия, 5 июня, считая, что если посев проводить позже, то урожай собрать не удастся. Интересно, что особое внимание в народе уделялось огурцам. Сеяли их тайно, скрывая этот процесс не только от взоров любопытных соседей, но также и от тех членов семьи, которые не были задействованы в процессе. Когда на грядке появлялся первый огурец, его обязательно закапывали, чтобы принести жертву богам (делалось это тоже тайно). И если впоследствии огурцы желтели и плохо росли, то говорили, что кто-то, по приметам, их сглазил – увидел 5 июня процесс посадки.

В православной церкви 5 июня отмечают память епископа Ростовского, день Леонтия. Сведения о его жизни являются достаточно противоречивыми и малоинформативными. Известно, что основные события его существования состоялись в XII веке. Леонтий занимался тем, что проповедовал веру во Христа детям. За это подвергся гонениям со стороны язычников. В церкви сегодня отмечается день, связанный с обретением его мощей.

Святой Леонтий был епископом Суздальским и Ростовским. Он получил хорошее образование, много читал и с молодых лет был увлечен иночеством, о чем очень мечтал. Наконец, он отправляется в Константинополь для дальнейшего обучения, где и принимает постриг. По возвращении из Царьграда Леонтий был рукоположен в статус епископа. В Ростове занимался активной пропагандой христианской веры, но вынужден был столкнуться с большим сопротивлением. О смерти Леонтия нет достоверной информации. Говорят, что он был убит язычниками, но также существуют данные о том, что епископ умер своей смертью. В народе Леонтия называли Конопляником, поскольку именно в этот период, 5 июня, старались сеять коноплю. Интересно, что семена для посева нужно было сложить в пасхальное яйцо и при посеве по полю следовало разбрасывать скорлупу, приговаривая: "Коноплю сей и на рябину гляди – коли цвет в круги, то конопли долги", "У кого конопелька, у того и двойная копейка".

Помимо этого 5 июня, почитается память Серапиона Угличского – преподобномученика, который погиб во время разорения Углича поляками в период Смутного времени.

Народные приметы

Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засола

Много оводов 5 июня – будет богатый урожай

Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.