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ПЦУ представила доказательство ликвидации УПЦ КП

ПЦУ представила доказательство ликвидации УПЦ КП
08:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Православная церковь Украины опубликовала доказательства ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Православная церковь Украины обнародовала подтверждение факта ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале ПЦУ.

"Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г. - аудио и видео, которые опровергают утверждение, что "такого Собора не было", - отмечается в комментарии к видео.

Как сообщалось, в декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором создали ПЦУ и был избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.

В ходе Собора в состав новосозданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

В начале января 2019 года новообразованная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

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Однако 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом. Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, якобы достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ. По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннюю церковную жизнь в Украине.

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Ликвидация, Видео, Доказательства, УПЦ КП, ПЦУ.
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