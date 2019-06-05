Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день

Новости Украины: Праздник Вознесения не имеет фиксированной даты и является переходящим церковным праздником.

Вознесение Господне в 2019 году православные украинцы отмечают 6 июня. Говорят, что в этот день Христос ходит среди людей и слышит их просьбы и молитвы, поэтому обязательно помолитесь за здоровье своих родных и поздравьте с Вознесением открытками и стихами. Считается, что с этого дня наступает лето, можно больше не боятся похолоданий, также разрешается купаться в озерах и реках.

На Вознесение все верующие вспоминают, как Христос жил, помогал людям, воскрес и указал путь в Царствие Небесное. Ведь дорога в Небеса является символом надежды людей на искупление земных грехов и вечное существование души. Праздник Вознесения Христова позволяет верующим прийти к пониманию того, что смерть – это не конец, а только начало большого и светлого пути к Господу и вечной жизни.

Что приготовить на Вознесение

Утром в день Христова Вознесения люди отправлялись в церковь, молились, причащались, исповедовались, принимали участие в богослужениях. После этого они возвращались домой. Вечером принято было собираться всей семьей за большим праздничным столом. Сервировка стола также имела элементы обрядовости.

Одним из главных угощений на Вознесение являлись блины, которые ласково называли "лапотками" или "лапоточками". Кроме блинов хозяюшки пекли продолговатые булочки с корицей и сахарной пудрой, а также пироги с различными начинками. Особым съедобным символом праздничного стола являлись хлебобулочные изделия, выпекаемые в форме обуви (сандалий, ботинок, сапог). Считалось, что Господь, за время пребывания на Земле и обхода Русских селений, полностью стоптал свою обувь. Поэтому ему нужно преподнести "обновку" – испечь новую пару ботинок или сандалий.

Обязательным съедобным атрибутом праздничного стола считались и хлебцы, которые выпекали в форме лесенок (лествиц, лестовок). Дрожжевое или пресное тесто раскатывалось на столе, потом от него отрезали полоски и скатывали их в трубочки. Затем полученные трубочки выкладывались на противень. Готовым блюдом нужно было обязательно угостить "чистые души" – юродивых, ущербных, убогих, маленьких детей. Выпечка в форме лесенок несла в себе особый символизм. Считалось, что с помощью этих хлебобулочных изделий праведникам легче попадать к вратам, ведущим в рай.

Люди, проживающие в некоторых русских селениях, придавали хлебцам-лесенкам и другое значение. Они верили, что, поместив несколько лесенок по углам своего поля или огорода, им обязательно удастся собрать богатый урожай. Лесенка выступала в качестве защитника угодий, который помогал пшенице и другим культурах наполняться силой, тянуться к Небесам, быстрее расти и спеть. Обязательное условие: лесенки, расположенные в углах поля, должны находиться исключительно в стоячем положении, как бы указывая путь к небу.

Проводить данный обряд нужно было рано утром, желательно сразу после восхода солнца, чтобы никто из посторонних не смог наблюдать за процессом. В противном случае недобрые взоры могли нанести непоправимый вред урожаю, например, сглазить его или умышленно наложить на плодородные земли черное заклятие. Проведением ритуала обычно занимались женщины – хозяйки дома. После того, как они прятали в высокой траве лесенки, поставив их вертикально, произносили несколько молитв. В своих мольбах женщины просили Христа о богатом урожае, высоком колосе и достатке своей семьи. Молитвы проговаривались вслух, стоя лицом к восходящему солнышку.

Что можно делать на Вознесение?

Чтить память предков. Молиться, восхваляя Иисуса и его Отца (отправлять в Небеса свои мольбы можно не только в храме, но и дома).

Находиться в кругу своей семьи. Думать о хорошем.

Помогать всем страждущим людям (юродивым, нищим, калекам, ущербным).

Строить оптимистичные прогнозы на будущее.

Радовать своих родственников подарками.

Просить у Христа об исполнении заветных желаний через искренние молитвы. Считается, что в этот день Иисус доступен абсолютно всем людям.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Тяжелая работа в этот день строго запрещена. В частности, нельзя убирать, стирать, готовить, гладить одежду, шить или вязать. Работы на огороде тоже нужно исключить.

Ссориться, сквернословить и злиться также нельзя. В этот день нужно полностью успокоиться и посвятить время Богу.

"Христос Воскрес!" говорить запрещено. Пасхальный период уже завершился, к тому же в этот день из храмов выносят Плащаницу – ткань с изображением тела Христа в гробу.

Также нельзя отказывать кому-либо в праздник. Нужно подать милостыню тем, кто просит, или помогать, если в этом кто-то нуждается.

В этот день запрещено употреблять алкоголь, курить, заниматься чревоугодием и сексом, а также чрезмерно веселиться.