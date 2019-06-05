Из Украины в Польшу экстрадировали подозреваемого в изнасиловании (Видео)

Новости Украины: Сотрудники правоохранительных органов экстрадировали в Польшу мужчину, подозреваемого в изнасиловании гражданки соседней страны.

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, 39-летний гражданин Грузии, подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины, был передан властям Республики Польша.

Преступление было совершено осенью прошлого года. Тогда мужчина после жестокого убийства гражданки Польши сбежал в Украину, где его задержали украинские силовики уже на следующий день.

Голосеевский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста. В дальнейшем приняли решение по экстрадиции обвиняемого на территорию Республики Польша.

"Подозреваемый вместе с адвокатом пытался избежать экстрадиции, однако 3 июня, Киевским апелляционным судом поставлена точка в этом вопросе", - рассказал о результатах операции начальник отдела организации разыскной работы Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Кирилевич.

Вчера, 4 июня, сотрудники силовых служб обеспечили выполнение решения суда по передачи обвиняемого в руки польских полицейских. Для экстрадиции из Польши прибыл самолет, который доставит подозреваемого в Варшаву.