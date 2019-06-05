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"Пленники Кремля": В МИП подвели итоги образовательного проекта

"Пленники Кремля": В МИП подвели итоги образовательного проекта
11:03 Сегодня Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости Украины: В МИП провели встречу со студентами нескольких ВУЗов Украины в рамках образовательного проекта "Пленники Кремля".

Как сообщается на сайте Министерства информационной политики, 3 июня состоялась встреча, во время которой были подведены итоги проекта "Пленники Кремля".

В рамках образовательной инициативы были проведены встречи со студентами из девяти ВУЗов в разных регионах страны. "Проект "Пленники Кремля" - визиты команды Министерства в учреждения образования Украины с презентацией одноименного документального фильма. И лично для меня каждый такой визит - это серьезный личный опыт понимания того, каким должен быть патриотизм", - рассказал на пресс-конференции Госсекретарь МИП Артем Биденко.

В ведомстве уточняется, что на протяжении 2018-2019 годов было проведено 37 встреч со студентами из ВУЗов Мариуполя, Одессы, Полтавы, Тернополя, Черкасс и др. По словам координаторов проекта, цель, преследуемая идеей, была продемонстрировать молодежи, благодаря чему и кому они могут жить в мирной части страны и спокойно получать образование.

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""Гибридная война", "пленники Кремля", "заложники", "временно перемещенные лица", "агрессия" - термины, в которых сложно разобраться и взрослому человеку. Поэтому об этом нужно говорить с молодежью", - прокомментировал идею проекта Герой Украины Владимир Жемчугов.

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Студенты, Заложники, Проект, Война, МИП, Артем Биденко, Пленники Кремля.
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