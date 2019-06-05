МОН: Доступ к базам данных Scopus получили более 200 ВУЗов

Новости Украины: Научные базы данных Scopus и Web of Science уже доступны почти двум сотням высших учебных заведений страны.

Вчера, 4 июня, во время Международной конференции по наукометрии и библиометрии SBC Kyiv 2019 рассказали о реализации доступа ко всемирным научным базам данных для ВУЗов Украины.

По словам главы Директората науки МОН Дмитрия Чеберкуса, с прошлого месяца удалось подключить более двухсот учреждений высшего образования к базам Scopus и Web of Science за счет государства.

"К 16 мая этого года мы завершили все процедуры, чтобы каждый украинский государственный или коммунальный ВУЗ или научное учреждение могли подключиться к признанным международным научным базам данных Scopus и Web of Science. Подписка предоставляется за счет госбюджета для всех заведений, не зависимо от ведомственного подчинения. Уже 20 мая ГНТБ начало прием заявок на подключение, а сам доступ был открыт с 1 июня", - рассказал о проекте Дмитрий Чеберкус.

Также глава Директората подчеркнул, что количество участников, получивших доступ к базам данных, составляет лишь треть от ожидаемого объема заявок. И призвал руководителей ВУЗов и других научных учреждений поддержать данную инициативу.

"Хочу напомнить, что подписка обеспечивается на год с возможным продлением срока", - добавил представитель ведомства. Также он подчеркнул, что к концу июня в Министерстве планируют завершить подключение большинства научных и учебных заведений.