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МОН: Доступ к базам данных Scopus получили более 200 ВУЗов

МОН: Доступ к базам данных Scopus получили более 200 ВУЗов
11:35 Сегодня Телеграф Фото: library.kname.edu.ua

Новости Украины: Научные базы данных Scopus и Web of Science уже доступны почти двум сотням высших учебных заведений страны.

Вчера, 4 июня, во время Международной конференции по наукометрии и библиометрии SBC Kyiv 2019 рассказали о реализации доступа ко всемирным научным базам данных для ВУЗов Украины.

По словам главы Директората науки МОН Дмитрия Чеберкуса, с прошлого месяца удалось подключить более двухсот учреждений высшего образования к базам Scopus и Web of Science за счет государства.

"К 16 мая этого года мы завершили все процедуры, чтобы каждый украинский государственный или коммунальный ВУЗ или научное учреждение могли подключиться к признанным международным научным базам данных Scopus и Web of Science. Подписка предоставляется за счет госбюджета для всех заведений, не зависимо от ведомственного подчинения. Уже 20 мая ГНТБ начало прием заявок на подключение, а сам доступ был открыт с 1 июня", - рассказал о проекте Дмитрий Чеберкус.

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Также глава Директората подчеркнул, что количество участников, получивших доступ к базам данных, составляет лишь треть от ожидаемого объема заявок. И призвал руководителей ВУЗов и других научных учреждений поддержать данную инициативу.

"Хочу напомнить, что подписка обеспечивается на год с возможным продлением срока", - добавил представитель ведомства. Также он подчеркнул, что к концу июня в Министерстве планируют завершить подключение большинства научных и учебных заведений.

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Все по теме:

Госбюджет, вуз, МОН, Наука, База данных, Информация, НАН, Учреждения, Доступ, Подписка, SCOPUS.
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