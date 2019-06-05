Институт сердца без директора: МОЗ отрицает свое бездействие

Новости Украины: В МОЗ отреагировали на выводы Окружного суда Киева о "бездействии" ведомства и, как результат, не назначении Бориса Тодурова на пост директора Института сердца.

По сообщению на сайте Министерства здравоохранения Украины, Борис Тодуров затягивает подписание договора на пост директора Института сердца.

"Уже четвертый месяц МОЗ Украины ожидает от Бориса Тодурова подписание контракта, экземпляр которого он взял для ознакомления 1 марта 2019 года", - говориться на сайте ведомства.

В Министерстве заявляют, что суд проигнорировал данный факт, и признал бездействие МОЗ, а именно не назначении директором учреждения Бориса Тодурова и не подписании с ним контракта.

В Едином реестре судебных решений опубликован данный документ, в котором был удовлетворен административный иск по отношению к Министерству. "Признать бездеятельность Министерства здравоохранения Украины, как уполномоченного органа управления Государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", которая заключается в не назначении на должность генерального директора и в незаключении с ним контракта, противоправной", - говориться в тексте судебного решения.

Кроме того, в судебном порядке сторону Министерства обязали не только обязали контракт с Тодуровым, но и взыскать в пользу истца судебные издержки в размере почти 1600 гривен.

В МОЗ считают данное решение Окружного суда нелогичным, и привели хронологию событий. Так, по версии ведомства, в декабре прошлого года прошли выборы гендиректора Института сердца, победителем которого стал Борис Тодуров. В феврале был подготовлен проект контракта, а 1 марта, по утверждениям представителей МОЗ, документ был передан для ознакомления и подписи победителю конкурса.

"Борис Тодуров личной подписью засвидетельствовал, что ознакомился со справкой о результатах специальной проверки, и получил текст контракта для подписания. (...) После этого Борис Тодуров не появлялся в МОЗ Украины и не информировал ведомство о принятии им решения", - сообщается на сайте Министерства.