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Среда, 05.06.2019
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В Правительстве приняли изменения в постановление о насилии в семье

В Правительстве приняли изменения в постановление о насилии в семье
13:32 Сегодня Телеграф Фото: 24news.com.ua

Новости Украины: В Правительстве приняли изменения в постановлении о гендерном равенстве, предотвращении насилия в семье и торговли людьми.

Как сообщается на сайте Министерства соцполитики Украины, сегодня, 5 июня, было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета Министров, в котором регламентируется значение термина насилия в семье.

Отныне термин "насилие в семье" заменено на "домашнее насилие", что соответствует Закону Украины "О предотвращении и противодействию домашнего насилия". Также данные изменения были приняты в соответствии с терминологией конвенции Совета Европы.

"Домашнее насилие - это деяния (действия или бездействие) физического, сексуального, психологического или экономического насилия, совершаемые в семье", - уточняется на сайте ведомства.

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Также в Министерстве объяснили, что под закон о домашнем насилии попадают нарушения по отношению к родственника, супругам или бывшим мужем и женой, парами, которые не зарегистрировали свой брак официально, но проживают под одной крышей.

Отвечать по закону придется не только тем, кто совершил преступление, но и угрожал близким.

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Правительство, Закон, Кабмин, Преступление, Угроза, Постановление, Насилие в семье.
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