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Начальник полиции Киевщины Ценов из-за убийства мальчика отправится на Донбасс

Начальник полиции Киевщины Ценов из-за убийства мальчика отправится на Донбасс
14:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины: Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов в связи со смертью 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова отправится в зону проведения операций Объединенных сил.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за гибель пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, получившего огнестрельное ранение во время стрельбы по банкам находившихся тогда не на службе двух сотрудников Патрульной полиции области, и отправится в зону проведения операций Объединенных сил (ООС) на Донбассе, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Потому что Ценов несет политическую ответственность: мы ему вменяем недостаточно квалифицированную работу с этими кадрами", - сказал Аваков журналистам в среду в Киеве.

Отвечая на вопрос, не достаточно ли данного происшествия для увольнения Ценова из правоохранительных органов, глава МВД ответил: "Нет, не достаточно. Мы его уволили с должности, но сейчас он пребывает в распоряжении – таков порядок службы, и скорее всего, отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими рядовыми руководить определенным участком границы".

При этом Аваков напомнил, что Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

Убийство мальчика под Киевом: Аваков не собирается уходить в отставку

4 июня Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

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Переяслав-Хмельницкий, Дмитрий Ценов, Начальник полиции Киевской области, Отправится в зону ООС, Убийство мальчика.
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