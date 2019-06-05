Новое украинское правописание: сколько продлится переходный период

Новости Украины: Заместитель министра образования Максим Стриха сообщил, что переходный период для новой редакции украинского правописания будет длится 5 лет.

Переходный период для новой редакции украинского правописания продлится пять лет, в течение которого использование старой редакции не будет ошибкой. Об этом сообщила пресс-служба правительства. По словам заместителя министра образования и науки Украины Максима Стрихи, по сравнению с предыдущей редакцией 1989 года украинское правописание стало более детализированным, количество параграфов выросло со 125 до 168.

"Правописание нуждаются в обновлении, чтобы учесть те изменения, которые происходят в жизни", - отметил он и добавил, что в предыдущей редакции правописания, утвержденной 30 лет назад, не было ответа, как, например, правильно писать айфон и стартап.

В целом, отметил Стриха, изменения можно разделить на две большие группы: обязательные и вариативные.

Без вариантов пишем: проєкт, проєкція; плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах; Дікенс, Текерей, Бекі (без подвоєння приголосних -кк-); мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт; пів хвилини, пів яблука, пів Києва, пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Європи; піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів; священник.

Кроме того, вместе пишем сложносокращенные слова и производные от них: адмінресурс, Міносвіти, профспілка, Святвечір.

Меняется написание русских фамилий: рос. Донской - Донський, рос. Трубецкой – Трубецький. Але в цьому правилі є виняток - Лев Толстой

Двумя вариантами можем писать: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер; аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія; кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен; ірій і ирій, ірод і ирод.

Стриха отметил, что в течение переходного периода использование старой редакции - не будет ошибкой. По его словам, как во время нынешнего ВНО, так и в ближайшие 5 лет будут использоваться те нормы, которые не претерпели изменений.

Напомним, 3 июня на официальном сайте Министерства образования и науки Украины будет опубликован финальный текст новой редакции "Украинского правописания". 22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".