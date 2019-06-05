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Убийство мальчика: Луценко не пришел на заседание профкомитета

Убийство мальчика: Луценко не пришел на заседание профкомитета
16:24 Сегодня Телеграф Фото: www.gogetnews.info

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко не явился на заседание профильного комитета по рассмотрению дела об убийстве 5-летнего Кирилла.

Об этом сообщают в УНИАН. На заседании должны были заслушать данные руководителей силовых структур по происшествию, которое произошло в Переяслав-Хмельницком.

Отмечается, что вместо Юрия Витальевича на заседании присутствовала его заместитель Анжела Стрижевская. На заседание прибыл и Глава Нацполиции Сергей Князев и директор ГБР Роман Труба.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на случившееся. Он сказал, что в данном деле все виновные должны быть наказаны согласно законам Украины.

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Напомним, что 31 мая двое полицейских якобы под действием алкоголя решили пострелять в банки в частных секторах, Из-за чего пуля попала в 5-летнего мальчика. Врачи пытались спасти ребенка, но им это не удалось. У Кирилла отказали почки, а позже его бабушке сообщили, что мальчик умер.

В деле об убийстве ребенка были задержаны двое подозреваемых. От проверки на наличие алкоголя в крови они отказались. Оружие, из которого стреляли мужчины, также не было обнаружено.

В результате инцидента рапорт об отставке подал Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Успел прокомментировать акции протеста и Арсен Аваков, заявив, что не будет подавать заявление об отставке. По его мнению, этого не стоит делать и Сергею Князеву.

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Все по теме:

Юрий Луценко, ГПУ, Заседание, Арсен Аваков, Нацполиция, Сергей Князев, Убийство мальчика, Профкомитет.
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