Смерть мальчика на Киевщине: Комитет ВР рекомендует провести переаттестацию полиции

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности решил взять на контроль дело о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова и также обратится в милицию относительно обеспечения надлежащих условий для расследования этого преступления.
"Первое - комитету взять на контроль расследование указанного преступления. Второе - министру внутренних дел, председателю Национальной полиции, генеральному прокурору, директору ГБР - обеспечить надлежащие условия для быстрого и объективного расследования указанного преступления, в частности, соответствующего количества следователей и прокуроров, технических средств, назначение и проведение экспертизы и тому подобное. Третье - рекомендовать министру внутренних дел Арсену Авакову, председателю Национальной полиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции в соответствии с законодательством ", - отметил председатель комитета Андрей Кожемякин.
В свою очередь народный депутат Игорь Мосийчук предложил обратиться в Генпрокуратуру для выяснения обстоятельств, при которых 121 статья была переквалифицирована работниками ГБР на более легкую, по его словам, 128-ю.
После внесения всех предложений в проект решения члены комитета проголосовали за его принятие.
Как сообщалось ранее, 31 мая в Переяславе-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего Кирилла Тлявова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.
У мальчика обнаружили огнестрельное ранение головы. Вскоре задержали двух подозреваемых - работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровца и Ивана Приходько.
В понедельник, 3 июня, Кирилл умер в больнице.