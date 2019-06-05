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Смерть мальчика на Киевщине: Комитет ВР рекомендует провести переаттестацию полиции

Смерть мальчика на Киевщине: Комитет ВР рекомендует провести переаттестацию полиции
18:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины: Комитет ВР рекомендует Авакову провести переаттестацию полицейских.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности решил взять на контроль дело о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова и также обратится в милицию относительно обеспечения надлежащих условий для расследования этого преступления.

"Первое - комитету взять на контроль расследование указанного преступления. Второе - министру внутренних дел, председателю Национальной полиции, генеральному прокурору, директору ГБР - обеспечить надлежащие условия для быстрого и объективного расследования указанного преступления, в частности, соответствующего количества следователей и прокуроров, технических средств, назначение и проведение экспертизы и тому подобное. Третье - рекомендовать министру внутренних дел Арсену Авакову, председателю Национальной полиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции в соответствии с законодательством ", - отметил председатель комитета Андрей Кожемякин.

В свою очередь народный депутат Игорь Мосийчук предложил обратиться в Генпрокуратуру для выяснения обстоятельств, при которых 121 статья была переквалифицирована работниками ГБР на более легкую, по его словам, 128-ю.

После внесения всех предложений в проект решения члены комитета проголосовали за его принятие.

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Как сообщалось ранее, 31 мая в Переяславе-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего Кирилла Тлявова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

У мальчика обнаружили огнестрельное ранение головы. Вскоре задержали двух подозреваемых - работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимира Петровца и Ивана Приходько.

В понедельник, 3 июня, Кирилл умер в больнице.

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Верховная Рада, Полиция, Арсен Аваков, Сергей Князев, Убийство мальчика.
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