Число регистрации ВНО на магистратуру увеличилось втрое

Более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ВНО в магистратуру, больше всего тестирование будут проходить в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре.
"65 414 поступающих в этом году будут сдавать "ВНО в магистратуру" - все они зарегистрировались на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единственное вступительное испытание (ЕФВВ) по праву и юридическим компетентностям", - указали в МОН со ссылкой на данные УЦОКО.
Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тыс., далее - французский (403) и испанский (84).
Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тыс. человек. Далее среди наиболее массовых идут Харьков - почти 7,5 тыс., Львов - более 5,5 тыс., Одесса и Днепр - по 4,5 тыс. человек.
Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.
Другие учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.