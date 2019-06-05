Число регистрации ВНО на магистратуру увеличилось втрое

Новости Украины: В этом году число абитуриентов на магистратуру увеличилось в три раза.

Более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ВНО в магистратуру, больше всего тестирование будут проходить в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре.

"65 414 поступающих в этом году будут сдавать "ВНО в магистратуру" - все они зарегистрировались на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единственное вступительное испытание (ЕФВВ) по праву и юридическим компетентностям", - указали в МОН со ссылкой на данные УЦОКО.

Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тыс., далее - французский (403) и испанский (84).

Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тыс. человек. Далее среди наиболее массовых идут Харьков - почти 7,5 тыс., Львов - более 5,5 тыс., Одесса и Днепр - по 4,5 тыс. человек.

Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.

Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений)

Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление)

Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявлений)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений)

Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление)

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления).

Другие учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.