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Число регистрации ВНО на магистратуру увеличилось втрое

Число регистрации ВНО на магистратуру увеличилось втрое
19:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины: В этом году число абитуриентов на магистратуру увеличилось в три раза.

Более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ВНО в магистратуру, больше всего тестирование будут проходить в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре.

"65 414 поступающих в этом году будут сдавать "ВНО в магистратуру" - все они зарегистрировались на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единственное вступительное испытание (ЕФВВ) по праву и юридическим компетентностям", - указали в МОН со ссылкой на данные УЦОКО.

Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тыс., далее - французский (403) и испанский (84).

Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тыс. человек. Далее среди наиболее массовых идут Харьков - почти 7,5 тыс., Львов - более 5,5 тыс., Одесса и Днепр - по 4,5 тыс. человек.

Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.

В сегодняшнем ВНО по истории приняло участие 222 тысячи участников

Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений)
  • Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление)
  • Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявлений)
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений)
  • Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление)
  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления).

Другие учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.

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ВНО, Образование, Минобразование, Магистратура.
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