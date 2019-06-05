Советник Зеленского рассказал о планах по дальнейшей цифровизации Украины

Новости Украины: Советник Зеленского считает, что Украина должна переходить на цифровые технологии комплексно, а не точечно.

Украина должна переходить на цифровые технологии комплексно и всеобъемлюще, а не выборочно, что улучшает качество только определенных систем или сфер жизни граждан, подчеркивает советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров.

Выступая в среду на форуме Digitalization: business talk, open opportunities, посвященном актуальным вопросам внедрения цифровых преобразований и развития цифровой экономики, он отметил, что в последнее время силами волонтеров и государства были сделаны определенные шаги на пути к цифровизации Украины, однако этого недостаточно.

"Продвижение есть, но мы хотим, чтобы эти шаги были комплексными. Должны сделать так, чтобы чиновники как можно меньше контактировали с людьми. На это есть политическая воля, и это то, что дает надежду на достижение цели", - цитирует Федорова пресс-служба команды Зеленского.

Федоров также отметил, что его задача – консолидировать цифровые инициативы и проекты и ускорить их реализацию.

"Мы будем продолжать внедрение многих необходимых для общественности и страны проектов, касающихся цифровой экономики, электронного управления, цифровых инфраструктур", - пояснил он.

Федоров указал, что в вопросе электронного управления план команды Зеленского заключается в объединении электронных услуг в так называемое "единое окно".

"Мы сделаем их более удобными для граждан, решим вопрос электронной идентификации. Мы понимаем уровень проблем, мешающих развитию цифровой экономики. Прежде всего, это связано с доступом к Интернету", - сказал он.