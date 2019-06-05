Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу

Новости Украины: Епифаний считает, что украинцам надо сохранять твердую и непоколебимую веру в победу.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уверен, что украинцы одолеют все испытания на пути к победе.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, отвечая на вопрос об опасениях украинцев из-за возможного изменения курса государства на Россию, в войне с которой на Донбассе Украина понесла большие потери.

"Мы боролись и в дальнейшем будем бороться за то, чтобы в Украине воцарился справедливый мир. А справедливый мир может воцариться только через победу, потому что если мы можем капитулировать - это тоже будет мир, но в неволе", - отметил митрополит Епифаний.

Он отметил, что украинский народ показал неоднократно, что хочет иметь свое единое независимое европейское Украинское государство. "И на алтарь этой независимости, этой европейскости положено уже очень много человеческих жизней - не только в последние годы, но и вообще на протяжении всей истории, - наших славных героев, воинов, отдавших свою жизнь не только за свою землю, но и за свою семью и в целом - за каждого из нас. И поэтому мы должны иметь твердую и непоколебимую веру в нашу общую победу", - подчеркнул глава ПЦУ.

Конечно, признал митрополит Епифаний, есть и будут испытания на этом пути, но украинцы должны быть уверены в том, что пройдут эти испытания и в итоге будут иметь то, чего хотят.

"Все хотят, чтобы это произошло уже и сразу, но, к сожалению, наверное Господь, возможно, ослабляет нам такие испытания, чтобы мы, пройдя их, стали еще более духовно сильными. Но я верю в то, что в будущем все у нас будет хорошо", - подытожил предстоятель ПЦУ.