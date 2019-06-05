Вознесение Господне 2019: как встретить праздник

Новости Украины: 6 июня православные празднуют Вознесение Господне.

Вознесение - праздник, установленный в честь восшествия Иисуса в Рай, к престолу Отца Своего. Относится к числу преходящих, то есть не имеющих твердо фиксированной даты в христианском календаре. Какого числа Вознесение в 2019 году, история праздника, какие традиции сопровождают этот день в православии - в нашей статье.

Постичь непостижимое

Вознесение Господне - один из двунадесятых (что значит самых главных и значимых) праздников Православной Церкви. Празднуется Вознесение через сорок дней после Пасхи. Именно сорок дней Господь был со Своими учениками, обучая их неведомому ранее, тому, что было скрыто от них до Воскресения Спасителя. Вознесение является кульминацией земной жизни Христа. Благодаря Вознесению Господнему человечество навеки приобрело бескрайние горизонты познания Божества.

С того самого момента путь познания Господа открыт каждому. Важно на этом пути не принимать узость своего понимания и восприятия за ограниченность того, что мы познаем. Богопознание - это постоянный путь к Богу, непрекращающийся ни в этой жизни, ни в Вечности. Путь духовного восхождения в нетварные миры, которому никогда не будет конца.

На это указывают и одежды священников, которые служат на Вознесение в белых облачениях (их используют также на Рождество Христово, Богоявление, Преображение), символизирующих божественный нетварный свет.

Реальная история

Для христианина вся история Священного Писания - это не минувшее прошлое, а непреходящее настоящее, это соприкосновение мира видимого и невидимого. В праздник Вознесения Господня читается Книга Деяний святых апостолов евангелиста Луки.

Вот что там говорится о вознесении Господа: "Ученики смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1:10-11).

Что значат эти строки для современного человека? Обратимся к толкованию святителя Иоанна Златоуста:

"Итак, если кто желает увидеть Христа, если кто скорбит, что не видел Его, тот, услышав об Его будущем пришествии, пусть ведет совершенную жизнь, и тогда непременно увидит Его, и не обманется в надежде. Он придет с большею славою, но также на облаке, также с телом; и гораздо удивительнее увидеть Его сходящим с неба, чем восходящим от земли. Что Он придет, ангелы сказали; но - для чего, этого не присовокупили. Это служит подтверждением воскресения, потому что если Он с телом вознесся, то тем более с телом воскрес".

Таким образом, все верующие получили удивительные слова утешения и укрепления в вере, все мы удостоились стать сопричастниками этого видения.

Как встретить праздник

Для каждого православного христианина в праздник Вознесения Господня самое главное - присутствие на богослужении в храме и причащение Святых Христовых Таин. Во время Причастия мы не просто приближаемся к Богу, а соприкасаемся с Ним. В этом и есть главный смысл человеческого бытия.

Также следует постараться сохранить мир и любовь в душе, особенно трудно это порой сделать по отношению к самым близким людям. Доброе слово, слова поддержки и утешения нуждающимся в этом - самое лучшее, что мы можем сделать для спасения своей души, и не только в праздник.