Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения

Новости Украины: Более 50% украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Более 50% украинцев поддерживают вступление в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Поддержка прозападного вектора в дальнейшем преобладает: 62% - за вступление Украины в Европейский союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против). При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% за вступление в ЕС, 24% - за равноудаленность от России и Запада, 10% - за вступление в Таможенный союз", - говорится в сообщении.

По данным опроса, поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах, среди избирателей "Европейской солидарности", партии "Голос" и "Гражданской позиции".

Кроме того, две трети опрошенных - за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком, 21% выступают за придание русскому государственного статуса, еще 11% - за ее официальный статус.

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционные платформы - За жизнь".

Согласно опросу, 65% считают Россию агрессором по Украине, 27% - противоположного мнения. При этом более 60% - за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе (38% - за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины).

Только 5% - за полное отделение оккупированных земель. С другой стороны, 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти по всей территории Донбасса.

Справка. Опросы проводился 29 мая-3 июня 2019 года в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.