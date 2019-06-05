Скачать
Среда, 05.06.2019
Кучма об обмене пленными: Эти вопросы начнут решаться
Кучма об обмене пленными: Эти вопросы начнут решаться
Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Лига Наций. Португалия - Швейцария: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала
Лига Наций. Португалия - Швейцария: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала
Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
Вознесение Господне 2019: как встретить праздник

Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения

Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
20:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Более 50% украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Более 50% украинцев поддерживают вступление в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Поддержка прозападного вектора в дальнейшем преобладает: 62% - за вступление Украины в Европейский союз (22% - против), 53% - в НАТО (31% - против). При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% за вступление в ЕС, 24% - за равноудаленность от России и Запада, 10% - за вступление в Таможенный союз", - говорится в сообщении.

По данным опроса, поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах, среди избирателей "Европейской солидарности", партии "Голос" и "Гражданской позиции".

Кроме того, две трети опрошенных - за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком, 21% выступают за придание русскому государственного статуса, еще 11% - за ее официальный статус.

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционные платформы - За жизнь".

Согласно опросу, 65% считают Россию агрессором по Украине, 27% - противоположного мнения. При этом более 60% - за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе (38% - за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины).

СМИ: Европейские дипломаты одобрили продление "крымских" санкций

Только 5% - за полное отделение оккупированных земель. С другой стороны, 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти по всей территории Донбасса.

Справка. Опросы проводился 29 мая-3 июня 2019 года в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, Опрос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
04 Супрун: Надеюсь Зеленский не будет называть меня оскорбительными именами
05 Оригинальные поздравления с днем рождения 5 июня в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Трудно поверить: Слава Каминская и ее муж подают на развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь