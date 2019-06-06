Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать

Новости Украины: Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года - Вознесение.

Название праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 - не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу.

И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества. Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека.

Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе. Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос "вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…".

Праздник Вознесения - это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о Небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо - это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.

Что нужно делать в этот день:

Попросить о помощи

Считается, что именно в этот день Господь слышит все просьбы и поэтому стоит молиться особенно ревностно, испрашивая то, что жизненно необходимо. Правда, денег и богатства лучше в этот день не просить. Исключение составляют случаи, когда деньги нужны на лекарство или для выживания.

Испечь "лестницу"

Пирог или печенье в виде лестницы (или как ее еще называют "лествицы") пекли на Вознесение наши предки. Считая, что после освящения в церкви эта выпечка становится оберегом для всей семьи. "Лестницу" хранили за иконами. А у наших предков была достаточно занимательная забава - бросать эту выпечку с крыши! Если печенье не раскрошилось, то перед вами святой человек. Чем больше же "лестница" разломалась, тем больше у человека грехов.

Помянуть усопших

В этот день также было принято поминать усопших родственников. Для этого жарились блины или готовились яйца. Приготовив небольшие гостинцы, вы также можете сходить на кладбище.

Раздать милостыню

Деньги, продукты или просто одежда - не важно, что вы отдадите неимущим, но сделать это надо непременно. Это гарантированно поможет сберечь мир в вашем доме.

Умыться росой

Считается, что роса на Вознесение обладает чудодейственной силой. Девушкам помогает сохранить красоту и молодость, а старикам дарует силы.

Работать

Великим грехом считается работа в этот день. Лучше посвятите его общению с родными и близкими. Также стоит остановиться и задуматься о себе, о вере, о добре.

Проводить обряды

Несмотря на то, что в Интернете сегодня можно найти немало обрядов и заговоров, которые рекомендуют проводить на Вознесение, лучше этого не делать. Желаемый результат – в виде денег, удачи, продвижения по карьере – вы, может быть, и получите, но откат в виде кары падет на детей. Потому что церковь не поощряет подобные действия