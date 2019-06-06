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Четверг, 06.06.2019
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Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона

Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона

Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
08:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Сегодня,6 июня, считается, что начинаются зеленые и летние святки.

Считалось, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет – румянец года ведет". Для наших предков шиповник считался символом красоты и молодости, олицетворял собой настоящую любовь. Существовала очень интересная легенда, повествующая о его происхождении. Так, однажды красивая казачка влюбилась в одного парня, и они решили пожениться. Однако станичный атаман захотел взять девушку в жены, а потому, решил избавиться от ее суженого, отправив его на войну, а саму казачку похитил. Пленница смогла всеми правдами и неправдами скрыться в ближайшем лесу. Там она покончила жизнь самоубийством от горя, после чего на этом месте вырос красивый куст с нежно-розовыми цветами. Однажды атаман оказался в этом лесу и решил отломить ветку, чтобы поставить ее в воду в своем дворце. Но дерево в один миг покрылась острыми шипами, и хан разодрал руки в кровь. Это был шиповник, который, как известно, красиво цветет, но покрыт колючками.

На Руси шиповник очень почитали. К нему ходили для того чтобы успокоить душу и избавиться от печальных мыслей. Как только расцветал шиповник, старушки усаживались под ним вместе со своими внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что дети в результате этого избавятся от страхов. Вот такая легенда связана с 6 июня. Но это не все, есть еще и приметы!

Естественно, не является секретом тот факт, что очень ценились и целебные свойства шиповника. С его помощью принято было залечивать раны, чистить кровь, лечить простуду. Среди молодых девушек было распространено поверье о том, что умывание водой, которая была настояна на шиповнике, позволит сохранить молодость и красоту.

Знаменательные события в истории: 6 июня 2019 года

6 июня, согласно народному календарю, начинались зеленые или летние святки. Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки. Также в этот день анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время.

В церкви 6 июня почитают память Симеона Столпника, чудотворца, который известен тем, что в течение 4 5 лет жил на столбе, расположенном на Дивной горе около Антиохии. В это время цветут яблони, нужно подкармливать зольной водой растущие лилии. Производится раскипировка однолетних растений.

Народные приметы

Идет дождь – будет много грибов

Шиповник 6 июня пахнет сильнее, чем обычно – примета, которая гласит, что надо ждать дождя.

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