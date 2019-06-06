Сегодня украинцы отмечают день журналиста

Новости Украины: В Украине 6 июня празднуют День журналистики.

25 мая 1994 года первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук подписал Указ №251/94, который предписывал установить в республике новый "профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста".

Дата для празднования "Дня журналистов" была выбрана не случайно. Именно сегодня в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов – крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Как День журналиста празднуют в мире

Мировая практика празднования Международного дня солидарности журналистов началась в 1958 году. В мировом календаре International Day of Journalists' Solidarity обозначен 8 сентября. Мировое журналистское сообщество в этот день особенно старается всячески показать уровень своего профессионализма и защитить таким образом свои права. День 8 сентября выбран потому, что в 1943 году казнили писателя, журналиста Юлиуса Фучика, которых славился своими антифашистскими взглядами.

Отдельно празднуют профессиональный праздник журналисты, работающие в спортивной сфере - 2 июля. Дата также имеет исторический символизм - в 1924 году в Париже заработала Международная ассоциация спортивной прессы.