День ангела Святослава: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Имя Святослав славянского происхождения. Образовано из двух слов: "святая" ("светлая") и "слава", поэтому имеет различные значения.

Этим именем называли детей, родившихся в именитых семьях, которые принесли народу счастье, удачу и мир. Первым упоминаемым в древних источниках носителем имени Святослав был великий киевский князь Святослав Игоревич (X век). Святослав – одно из немногих славянских имен.

Уменьшительно-ласкательное обращение Слава также является краткой формой ко многим мужским именам – Белослав, Борислав, Братислав, Ярослав, Мстислав, Бронислав, Вячеслав, Радослав, Станислав, Вышеслав, Истислав, Ростислав, Ладислав, Горислав, Владислав и т.п.. Данная краткая форма встречается в употреблении и относительно женских имен, имеющих в основе корень "слав" – Белослава, Ярослава, Милослава, Воислава, Венцеслава, Бронислава, Доброслава, Чеслава, Святослава, Светислава, Мирослава, Златослава, Горислава, Вацлава, Владислава, Мирослава и другие.

Святослав общительный мужчина. его доброжелательность и радушие притягивают к нему людей. Святослав не любит выворачивать свою душу наизнанку на виду у всех, о своих проблемах он частенько не рассказывает никому, даже совсем близким людям. С ним легко и приятно общаться.

Святослав ценит размеренный образ жизни. Резкие перемены не доставляют ему удовольствия и чувства новизны. У Святослава есть недостаток – он не амбициозен и не слишком честолюбив. Но успеха в своей работе Святослав достигает за счет своего трудолюбия, работоспособности и терпеливости. Признания окружающих его успехов для него не важно, ему требуется только личная оценка его работы. если Святослав доволен своей работой, то для него это лучшее признание.

Святослав с уважением относится к женщинам. Он заботливый отец и внимательный муж. В быту не притязателен, но за хозяйством (по мужской части) предпочитает смотреть самостоятельно. ему не придется напоминать по нескольку раз о скрипящей двери или о перегоревшей лампочке. Святослав не любит, когда им командуют, но ради семьи или если это женщина, он готов это вытерпеть.

Поздравления

Святослав, позволь сказать,

Что ты выглядишь на "пять".

Сложен круто, атлетично,

И одет ты эстетично.

Умный, добрый, весельчак,

Это все не просто так.

Пусть в твоей душе живет,

Лишь любовь, мечты полет.

Святослав — богатырское имя!

Пусть жизнь одарит тебя всеми благами земными,

Пусть ангел-хранитель возьмет под крыло,

Пусть все удается завистникам назло,

Великих свершений, блестящих побед,

Больших достижений и счастья на сто лет!

***

Святослав, приветствую тебя!

Поздравляю этим утром

Засияет жизнь пускай твоя

Легкостью и счастьем перламутра.

Пусть здоровье как алмаз

Будет крепким, будет твердым.

Освещает пусть любви топаз,

И мечты исполнятся пусть скоро.

Ждет перемен и много счастья

Великолепный Святослав,

И все случится в одночасье,

Во всем всегда он будет прав!

Желаем мы ему удачи,

Она всегда будет нужна,

Пусть позитив и настроенье

Ворвутся в жизнь его сполна.

***

Святослав общителен и любознателен,

Эмоционален и внимателен,

Талантлив и полон идей,

Покоряет силой своей.

Желаем тебе намеченного добиваться,

Таким же добрым и открытым оставаться,

Искать и находить свои пути,

Любовь и счастье в жизни обрести!

Жить всегда красиво,

Счастья море, позитива,

Новостей всегда хороших

И друзей таких же тоже,

Не грустить, не унывать,

Бесспорные победы брать,

Любви и счастья на года,

Пусть будет крепкая семья.

С тобой удача будет пусть,

Легким окажется твой путь,

И не будет рядом зла,

Поздравляем, Святослав!

***

Желаю слез тяжелых, горьких,

Не лить от сложностей судьбы.

Желаю Святославу быть сильнее,

И не сгибаемо осуществлять мечты.

Пусть сердце в нежности любви дрейфует,

Пускай труды твои оценят и примут.

Пускай друзья твои по жизни будут рядом,

И никогда твоих надежд не предадут.

Святослав, ты очень добродушный, благородный,

Не бросишь никогда в беде,

Тебе желаю жизни без проблемной,

Не изменяй своей мечте.

Пусть в жизни твое будет больше света,

И обойдут все тягости тебя,

Будь самым ты счастливым в мире этом,

И пусть спокойной будет у тебя душа.