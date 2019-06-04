День ангела Софьи: значение имени и поздравления в стихах

Имя Софья (стар.София) в переводе с древнегреческого языка означает "мудрость", "премудрость", "мудрая". Существует вариант перевода "разумность", "наука".
На Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах. Так звали единственную дочь 2-го московского князя Юрия Даниловича (родилась между 1297–1316 годами), жену Великого князя Московского и Владимирского Василия I, жену Ивана III – Софью Палеолог. В дальнейшем это имя носили царевна Софья Алексеевна и две императрицы конца XVIII века, при крещении получившие иные имена, – екатерина II и жена ее сына Мария Федоровна (носили имена, соответственно, София Августа Фредерика и София Мария Доротея Августа Луиза).
Имя Софья использовалось преимущественно в дворянской среде. В XVIII–XIX веках это имя было пятым по счету в рейтинге имен фрейлин российского аристократического двора после имен екатерина, Анна, Мария и елизавета. К концу XIX века имя стало 20-м по популярности и употреблялось уже не только среди дворян, а также и в других сословиях. В советский период это имя было одним из самых непопулярных, вернулось оно в обиход лишь к началу 21 века. В 2008 году по данным ЗАГСов Москвы имя Софья стало 9-м в списке самых распространенных имен для новорожденных девочек, а в 2011 году стало самым популярным в Москве. В Хабаровском крае в 2009 году имя оказалось на 5-м месте по популярности.
В христианстве София считается матерью трех дочерей – Веры, Надежды и Любви, имена которых являют собой три основные добродетели христианина. Вера, Надежда, Любовь и мать их София – святые мученицы, казненные в Риме во II веке н.э. Имена сестер в православии переводились буквально, а имя их матери заимствовалось из греческого языка. В некоторых ранних переводах церковных книг с греческого языка на церковнославянский имя София переводилось как Премудрость. Но буквальный перевод имени София, в отличие от имен ее дочерей, не прижился в народе, а трансформировался в более легкое произношение – Софья.
По своим нравственным качествам Софья способна на героические поступки. С годами она начинает видеть в людях их слабости. В то же время в ней проявляется уверенность и твердость. Она долго может расстраиваться из-за своих ошибок. Чужие проблемы Софья всегда решает с легкостью. Старается не вступать в конфликты.
В личной жизни девушка темпераментна. От своего мужчины Софья всегда ждет полной отдачи. От партнера хочет слышать как можно чаще признания в любви. Для счастья Софье необходимо давать возможность проявлять себя с женской стороны во всех смыслах этого слова. В личной жизни ей необходимо чувствовать любовь. Выйдя замуж, она проводит много времени в заботах по дому. В этом, несомненно, девушке помогает ее врожденное трудолюбие. Нередко в Софье просыпается решительность, которая очень помогает ей по жизни. В семье она не любит быть лидером, хотя имеет для этого все необходимые качества. Мужчина чувствует в своей избраннице что-то особенное. Муж и дети для нее всегда на первом месте.
Софья любит приглашать гостей. Она прекрасно готовит и радует всех своими кулинарными шедеврами.
Софье прекрасно подойдет профессия, которая будет связана с регулярными командировками. Она может стать прекрасным журналистом. Коллеги ценят в ней добросовестность. Софья достаточно быстро продвигается по карьерной лестнице. Она никогда не рассчитывает на чью-либо помощь и старается достичь всего самостоятельно.
Поздравления
С праздником тебя, София!
Пусть во всем тебе везет,
Пусть здоровье не подводит,
Счастье в дом пускай придет.
Я тебе всех благ желаю.
Будь веселой, озорной,
Будь красивой и успешной,
Будь навечно молодой.
Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!
Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!
Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты — София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!
Ни случится, что в судьбе,
Доверяй своей душе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.
Доверяй своим решеньям,
Пусть не будет в них сомнений,
Ты цени своих друзей,
Помни всех родных людей!
София — имя так звучит,
София — "мудрость" означает.
Удача в жизни пусть рулит,
Пускай достаток прибывает.
Пусть жизнь твоя будет светла,
Пусть будет много солнца в ней.
Желаем счастья, и добра,
И много-много ярких дней!
София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая как солнышко,
еще хочу добавить:
Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
Ты будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой,
Фортун пусть сопровождает,
А горе и беда отстанет,
Хорошее преобладает,
И жизнь пусть не обманет!
Солнце светит для тебя,
Нежно шепчет ветер.
София, от меня прими
Поздравленья эти.
Ты достойна лишь любви,
Славы, поклонения.
Ты приносишь красоту,
Даришь вдохновение.
Я тебе желаю, Софья,
Исполнения мечты.
Пусть все сбудутся надежды,
Чтоб была счастливой ты.
София, будь всегда такой прекрасной,
Желаю становиться все милей!
Любви желаю преданной и страстной,
А также замечательных друзей!
Пусть солнышко тебе всегда сияет,
И будет жизнь безумно хороша!
Исполнится пусть все, что пожелает
Сегодня твоя светлая душа!