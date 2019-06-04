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День ангела Софьи: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Софьи: значение имени и поздравления в стихах
08:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Обладательница имени достаточно общительна. Это ее качество поможет ей реализоваться в работе.

Имя Софья (стар.София) в переводе с древнегреческого языка означает "мудрость", "премудрость", "мудрая". Существует вариант перевода "разумность", "наука".

На Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах. Так звали единственную дочь 2-го московского князя Юрия Даниловича (родилась между 1297–1316 годами), жену Великого князя Московского и Владимирского Василия I, жену Ивана III – Софью Палеолог. В дальнейшем это имя носили царевна Софья Алексеевна и две императрицы конца XVIII века, при крещении получившие иные имена, – екатерина II и жена ее сына Мария Федоровна (носили имена, соответственно, София Августа Фредерика и София Мария Доротея Августа Луиза).

Имя Софья использовалось преимущественно в дворянской среде. В XVIII–XIX веках это имя было пятым по счету в рейтинге имен фрейлин российского аристократического двора после имен екатерина, Анна, Мария и елизавета. К концу XIX века имя стало 20-м по популярности и употреблялось уже не только среди дворян, а также и в других сословиях. В советский период это имя было одним из самых непопулярных, вернулось оно в обиход лишь к началу 21 века. В 2008 году по данным ЗАГСов Москвы имя Софья стало 9-м в списке самых распространенных имен для новорожденных девочек, а в 2011 году стало самым популярным в Москве. В Хабаровском крае в 2009 году имя оказалось на 5-м месте по популярности.

В христианстве София считается матерью трех дочерей – Веры, Надежды и Любви, имена которых являют собой три основные добродетели христианина. Вера, Надежда, Любовь и мать их София – святые мученицы, казненные в Риме во II веке н.э. Имена сестер в православии переводились буквально, а имя их матери заимствовалось из греческого языка. В некоторых ранних переводах церковных книг с греческого языка на церковнославянский имя София переводилось как Премудрость. Но буквальный перевод имени София, в отличие от имен ее дочерей, не прижился в народе, а трансформировался в более легкое произношение – Софья.

По своим нравственным качествам Софья способна на героические поступки. С годами она начинает видеть в людях их слабости. В то же время в ней проявляется уверенность и твердость. Она долго может расстраиваться из-за своих ошибок. Чужие проблемы Софья всегда решает с легкостью. Старается не вступать в конфликты.

В личной жизни девушка темпераментна. От своего мужчины Софья всегда ждет полной отдачи. От партнера хочет слышать как можно чаще признания в любви. Для счастья Софье необходимо давать возможность проявлять себя с женской стороны во всех смыслах этого слова. В личной жизни ей необходимо чувствовать любовь. Выйдя замуж, она проводит много времени в заботах по дому. В этом, несомненно, девушке помогает ее врожденное трудолюбие. Нередко в Софье просыпается решительность, которая очень помогает ей по жизни. В семье она не любит быть лидером, хотя имеет для этого все необходимые качества. Мужчина чувствует в своей избраннице что-то особенное. Муж и дети для нее всегда на первом месте.

Софья любит приглашать гостей. Она прекрасно готовит и радует всех своими кулинарными шедеврами.

Софье прекрасно подойдет профессия, которая будет связана с регулярными командировками. Она может стать прекрасным журналистом. Коллеги ценят в ней добросовестность. Софья достаточно быстро продвигается по карьерной лестнице. Она никогда не рассчитывает на чью-либо помощь и старается достичь всего самостоятельно.

Поздравления

С праздником тебя, София!

Пусть во всем тебе везет,

Пусть здоровье не подводит,

Счастье в дом пускай придет.

 

Я тебе всех благ желаю.

Будь веселой, озорной,

Будь красивой и успешной,

Будь навечно молодой.

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

 

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты — София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

 

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

 

Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!

София — имя так звучит,

София — "мудрость" означает.

Удача в жизни пусть рулит,

Пускай достаток прибывает.

 

Пусть жизнь твоя будет светла,

Пусть будет много солнца в ней.

Желаем счастья, и добра,

И много-много ярких дней!

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая как солнышко,

еще хочу добавить:

 

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

Ты будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой,

 

Фортун пусть сопровождает,

А горе и беда отстанет,

Хорошее преобладает,

И жизнь пусть не обманет!

День ангела Ивана: значение имени и поздравления в стихах

Солнце светит для тебя,

Нежно шепчет ветер.

София, от меня прими

Поздравленья эти.

 

Ты достойна лишь любви,

Славы, поклонения.

Ты приносишь красоту,

Даришь вдохновение.

 

Я тебе желаю, Софья,

Исполнения мечты.

Пусть все сбудутся надежды,

Чтоб была счастливой ты.

София, будь всегда такой прекрасной,

Желаю становиться все милей!

Любви желаю преданной и страстной,

А также замечательных друзей!

 

Пусть солнышко тебе всегда сияет,

И будет жизнь безумно хороша!

Исполнится пусть все, что пожелает

Сегодня твоя светлая душа!

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