"Вы не даете расслабиться": Зеленский и Гройсман поздравили журналистов с праздником

Новости Украины: Зеленский и Гройсман поздравили журналистов с профессиональным праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили журналистов с профессиональным праздником.

Как написал в Twitter глава государства, у журналистов много талантов.

"Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. За это я вам очень благодарен. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста", - отметил президент.

У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. За це я вам дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 6 июня 2019 г.

Гройсман от имени правительства и от себя лично выразил благодарность журналистам за высокий профессионализм.

"Украинская журналистика, без преувеличения, является одним из движителей тех изменений, которые нам удалось достичь в последние годы. Журналисты уверенно задают тренды дальнейшего развития украинского общества и являются одними из тех, кто каждый день меняют страну к лучшему. По-другому и быть не может, ведь свобода слова - это одна из базовых демократических ценностей, от которой зависит само функционирование открытого общества", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Гройсман поблагодарил всех журналистов Украины за высокий профессионализм, четкую гражданскую позицию, готовность постоянно развиваться и улучшать качество отечественных средств массовой информации и информационного пространства в целом.

"Желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и новых качественных проектов, которые и дальше будут менять Украину!" - добавил премьер.

6 июня в Украине отмечают День журналистики.