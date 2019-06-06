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"Вы не даете расслабиться": Зеленский и Гройсман поздравили журналистов с праздником

"Вы не даете расслабиться": Зеленский и Гройсман поздравили журналистов с праздником
10:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Зеленский и Гройсман поздравили журналистов с профессиональным праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили журналистов с профессиональным праздником.

Как написал в Twitter глава государства, у журналистов много талантов.

"Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. За это я вам очень благодарен. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста", - отметил президент.

Гройсман от имени правительства и от себя лично выразил благодарность журналистам за высокий профессионализм.

"Украинская журналистика, без преувеличения, является одним из движителей тех изменений, которые нам удалось достичь в последние годы. Журналисты уверенно задают тренды дальнейшего развития украинского общества и являются одними из тех, кто каждый день меняют страну к лучшему. По-другому и быть не может, ведь свобода слова - это одна из базовых демократических ценностей, от которой зависит само функционирование открытого общества", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Гройсман поблагодарил всех журналистов Украины за высокий профессионализм, четкую гражданскую позицию, готовность постоянно развиваться и улучшать качество отечественных средств массовой информации и информационного пространства в целом.

Сегодня украинцы отмечают день журналиста

"Желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и новых качественных проектов, которые и дальше будут менять Украину!" - добавил премьер.

6 июня в Украине отмечают День журналистики.

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Журналисты, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, День журналистики.
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