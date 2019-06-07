В ВНО по биологии приняли участие более 76 тысяч человек

Новости Украины: Участие в тестировании по биологии приняли 76 060 человек.

Во внешнем независимом оценивании по биологии сегодня приняли участие 76 060 человек. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Так, сегодня прошло внешнее независимое оценивание по биологии.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по биологии приняли 76 060 человек, что составляет 93,6% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении.

При этом, восемь участников не допущено в пункт тестирования: 4 участника из-за отсутствия одного из обязательных документов, 4 - за опоздания.

Проведения ВНО в 345 пунктах тестирования обеспечивали 13672 человека. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 38 общественных наблюдателей и 8 представителей средств массовой информации.

Напоминаем, ВНО в Украине стартовало 21 мая. Первым было тестированием по математике, в котором приняли участие 151 990 человек.