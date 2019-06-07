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Выборы в Раду: Посольство США призывает сограждан избегать скоплений людей

Выборы в Раду: Посольство США призывает сограждан избегать скоплений людей
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Посольство США советует американцам избегать массовых собраний в Украине в связи с приближением парламентских выборов.

Посольство США советует американцам избегать скопления людей и демонстраций в Украине в связи с приближением выборов в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Ожидается, что парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов и в процессе подготовки предыдущих выборов связанные с выборами демонстрации привели к насилию", - говорится в сообщении.

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В этой связи Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине избегать массовых собраний и мест скопления людей, ожидать более усиленного обычного присутствия полиции, перекрытия улиц, ограничения и обысков.

Также рекомендуется следовать инструкциям украинских правоохранительных органов и следить за новостями в местных СМИ.

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США, Парламентские выборы, Посольство США, Выборы в Раду.
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