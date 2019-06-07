Скачать
Пятница, 07.06.2019
Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому
Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому
Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон

Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов
23:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Фигурант скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский просит остановить произвол радикалов.

Фигурант громкого медийного коррупционного скандала вокруг госконцерна "Укроборонпром" экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский требует от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрию Луценко "навести порядок и наказать" радикально настроенных молодых людей, в очередной раз штурмующих его жилой дом.

"Украина была, есть и, надеюсь, и в дальнейшем будет правовым государством, в которой действуют законы", - заявил Гладковский в распространенном в СМИ заявлении.

Он вновь подчеркнул, что "ни он, ни его родные, не имеют никакого отношения к лживым обвинениям", озвученным, по его словам, в "скомпилированном" из "провокационных" фактов журналистском расследовании, и никакого "дела Гладковского" не существует".

Экс-замсекретаря напомнил, что был уволен президентом Петром Порошенко (2014-2019) с должности для обеспечения проведения объективного расследования озвученных обвинений, а его сын, имя которого также упоминалось в журналистском расследовании в качестве фигуранта коррупционной схемы, подал иск в суд на журналистов и заинтересован в "скорейшем" судебном рассмотрении.

По словам Гладковского, действия штурмующих его дом "псеводонационалистов", демонстрируют "несостоятельность правоохранительных органов обеспечить порядок на улицах украинских городов и безнаказанность для правонарушителей".

Напоминаем, в связи с резонансным медийным скандалом о коррупции в оборонном секторе, в Киеве и Киевской области, где проживает Гладковский, периодически проходят акции и митинги активистов, и в первую очередь, сторонников общественной организации "Национальный корпус". Ранее в СМИ озвучивались предположения, что ее деятельность контролируется правоохранителями.

Возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года – и по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю, первый замсекретаря СНБО Гладковский был уволен указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info о коррупции в оборонном секторе.

В ходе встречи с представителями общественных организаций в апреле Порошенко уточнил, что озвученная в медиа в разгар президентской предвыборной кампании информация о коррупции в "Укроборонпроме" была "взята из утечки в правоохранительных органах". "Три года велось расследование, за год до выборов была организована утечка информации, а за месяц до выборов она была обнародована", - заметил он.

Он подчеркнул, что резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного сектора, включая экс-замглавы СНБО Гладковского, должны быть расследованы правоохранительными органами и доказаны в суде.

Укроборонпром: Гладковский не имел полномочий влиять на закупки

В "Укроборонпроме" ранее уточнили, что авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-2016 годах уголовных производств по поводу деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" и увязали очередной медийный скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

21 июля в Украине планируются внеочередные выборы в Верховную Раду, вместо намеченных ранее на 27 октября очередных парламентских выборов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, Арсен Аваков, Олег Гладковский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
05 Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
В Нью-Йорке арестован мужчина планировавший теракт
В Нью-Йорке арестован мужчина планировавший теракт
Горбулин возглавил институт исследований безопасности
Горбулин возглавил институт исследований безопасности
СМИ: 28-летняя племянница принцессы Дианы обручилась с 60-летним бизнесменом
СМИ: 28-летняя племянница принцессы Дианы обручилась с 60-летним бизнесменом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь