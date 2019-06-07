Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Новости Украины: Фигурант скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский просит остановить произвол радикалов.

Фигурант громкого медийного коррупционного скандала вокруг госконцерна "Укроборонпром" экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский требует от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрию Луценко "навести порядок и наказать" радикально настроенных молодых людей, в очередной раз штурмующих его жилой дом.

"Украина была, есть и, надеюсь, и в дальнейшем будет правовым государством, в которой действуют законы", - заявил Гладковский в распространенном в СМИ заявлении.

Он вновь подчеркнул, что "ни он, ни его родные, не имеют никакого отношения к лживым обвинениям", озвученным, по его словам, в "скомпилированном" из "провокационных" фактов журналистском расследовании, и никакого "дела Гладковского" не существует".

Экс-замсекретаря напомнил, что был уволен президентом Петром Порошенко (2014-2019) с должности для обеспечения проведения объективного расследования озвученных обвинений, а его сын, имя которого также упоминалось в журналистском расследовании в качестве фигуранта коррупционной схемы, подал иск в суд на журналистов и заинтересован в "скорейшем" судебном рассмотрении.

По словам Гладковского, действия штурмующих его дом "псеводонационалистов", демонстрируют "несостоятельность правоохранительных органов обеспечить порядок на улицах украинских городов и безнаказанность для правонарушителей".

Напоминаем, в связи с резонансным медийным скандалом о коррупции в оборонном секторе, в Киеве и Киевской области, где проживает Гладковский, периодически проходят акции и митинги активистов, и в первую очередь, сторонников общественной организации "Национальный корпус". Ранее в СМИ озвучивались предположения, что ее деятельность контролируется правоохранителями.

Возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года – и по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю, первый замсекретаря СНБО Гладковский был уволен указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info о коррупции в оборонном секторе.

В ходе встречи с представителями общественных организаций в апреле Порошенко уточнил, что озвученная в медиа в разгар президентской предвыборной кампании информация о коррупции в "Укроборонпроме" была "взята из утечки в правоохранительных органах". "Три года велось расследование, за год до выборов была организована утечка информации, а за месяц до выборов она была обнародована", - заметил он.

Он подчеркнул, что резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного сектора, включая экс-замглавы СНБО Гладковского, должны быть расследованы правоохранительными органами и доказаны в суде.

В "Укроборонпроме" ранее уточнили, что авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-2016 годах уголовных производств по поводу деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" и увязали очередной медийный скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

21 июля в Украине планируются внеочередные выборы в Верховную Раду, вместо намеченных ранее на 27 октября очередных парламентских выборов.