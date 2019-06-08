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Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день

Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день

Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В православной церкви 8 июня почитают память Карпа, который был одним из учеников святого Павла.

О жизни этого человека известно очень мало, поскольку он не слишком часто упоминается в священных книгах. Однако в народе Карп стал очень известен и почитаем, поскольку его имя созвучно с названием одного из вида рыб, и рыболовы всегда старались молиться Карпу о хорошем улове.

Так как именно 8 июня предполагался наибольший улов карпа в честь православного праздника, мужчины с самого утра отправлялись к водоемам и охотились за рыбой. Также в этот день самые ответственные хозяева приглашали в дом печника.После работы мастера обязательно следует угостить караваем. Кстати, еще один ломоть каравая 8 июня обязательно клали за печь, чтобы покормить домового, ведь его побеспокоили во время ремонта. Принято было относиться к печникам с большим уважением, поскольку именно от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме, особенно, зимой.

Говорили, что в Карпов день карпы хорошо ловятся — почти что сами на крючок запрыгивают. А тот, кто наловит карпов сегодня, будет богатым до конца своих дней. И чем больше улов, тем больше богатства будет.

Кроме того, в день Карпа Карполова ставили горшки и плошки под цветущие кусты шиповника – считалось, что это помогает избавить посуду от неприятного запаха. Люди 8 июня также старались подышать ароматом шиповника, поскольку верили, что это помогает избавиться от большого количества болезней и защититься от недугов.

Также приметы на 8 июня говорят, что те, кто недоволен своей фигурой, хочет поправиться или похудеть, могут легко это сделать. Нужно пойти на улицу, найти цветущий куст шиповника и лечь под него. Лежа под кустом, нужно представлять, как лишние килограммы уходят или наоборот прибавляются. В это время нужно глубоко дышать, вдыхая аромат цветов шиповника.

Что касается народных примет о погоде, то 8 июня следили за комарами и лягушками. Если насекомых появлялось много, то последние 10 дней лета должны были выдаться теплыми, но с осадками. Громкое кваканье лягушек сулило затяжные ливни, а большой урожай щавеля говорил о жарком лете.

Знаменательные события в истории: 8 июня 2019 года

Народные приметы

  • Много комаров – последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков.
  • Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.
  • Лягушки громко квакают – примета того, что стоит ждать дождей в ближайшее время.
  • Кто сегодня карпов наловит, тот до конца своих дней богатым будет.
  • Утки в воду постоянно ныряют — жди скорого дождя.
  • Рыбки на поверхности воды плавают и играют, значит, погода будет сырой и слякотной.
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Приметы, Народные приметы, Обряды, 8 июня, Карп-карполов, Карпов день, Приметы на 8 июня.
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