Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке

Новости Украины: Синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 июня.

В Украине в следующие сутки, 9 июня, ожидается преимущественно дождливая погода с грозами, однако восток Украины постепенно покидают дожди, ожидается ясное небо. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"На большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 26-31°, в западных областях 23-28° ", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу также местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 16-18°, днем 28-30°, на Киевщине ночью 13-18°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на выходные 8-9 июня:

Ужгород – +27…+29, кратковременные дожди

Львов – +24…+26, кратковременные дожди

Ивано-Франковск – +24…+26, кратковременные дожди

Тернополь – +24…+26, кратковременные дожди

Черновцы – +24…+26, кратковременные дожди

Хмельницкий – +24…+26, кратковременные дожди

Луцк – +24…+26, кратковременные дожди

Ровно – +24…+26, кратковременные дожди

Житомир – +26…+28, кратковременные дожди

Винница – +27…+29, кратковременные дожди

Одесса – +28…+30, кратковременные дожди

Николаев – +27…+29, кратковременные дожди

Херсон – +28…+30, кратковременные дожди

Симферополь – +28…+30, кратковременные дожди

Кропивницкий – +27…+29, кратковременные дожди

Черкассы – +28…+30, кратковременные дожди

Чернигов – +28…+30, кратковременные дожди

Сумы – +28…+30, кратковременные дожди

Полтава – +28…+30, кратковременные дожди

Днепр – +28…+30, ясно

Запорожье – +28…+30, ясно

Донецк – +29…+31, ясно

Луганск – +29…+31, ясно

Харьков – +28…+30, ясно

Киев – +27…+29, кратковременные дожди

Прогноз погоды на 9 июня

На 9 и 10 июня синоптики прогнозируют в западных, северных областях, 9 июня и в центральных и южных местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, 9 июня на Прикарпатье 22-25°, 10 июня в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях 31-34°.

На Киевщине 9-10 июня местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.