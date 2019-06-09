Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами

Новости Украины: В воскресенье, 9 июня, по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура поднимется до +30°.

В воскресенье, 9 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью 9 июня воздух прогреется до 14-19°; днем 25-30°, на востоке до 33°, в Карпатском регионе 22-26°, в Карпатах 15-20°. Ветер восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с.

На большей части Украины кратковременные дожди, грозы, на Правобережье местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°; днем 25-30°, в восточной части до 33°, в прикарпатских областях 22-24°.

В Киеве 9 июня ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем по всей территории кратковременный дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°. В Киевской области - переменная облачность. Ночью местами, днем по всей территории кратковременный дождь. Местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 июня, в городах Украины:

Ужгород – кратковременные дожди, днем +27 ... +29

Львов – кратковременные дожди, днем +24 ... +26

Ивано-Франковск – кратковременные дожди, днем +24 ... +26

Тернополь – кратковременные дожди, днем +24 ... +26

Черновцы – кратковременные дожди, днем +24 ... +26

Хмельницкий – кратковременные дожди, днем +24 ... +26

Луцк – кратковременные дожди, днем +24 ... +26

Ровно – кратковременные дожди, днем +24 ... +26

Житомир – кратковременные дожди, днем +26 ... +28

Винница – кратковременные дожди, днем +27 ... +29

Одесса – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Николаев – кратковременные дожди, днем +27 ... +29

Херсон – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Симферополь – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Кропивницкий – кратковременные дожди, днем +27 ... +29

Черкассы – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Чернигов – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Суммы – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Полтава - кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Днепр – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Запорожье – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Донецк – кратковременные дожди, днем +29 ... +31

Луганск – кратковременные дожди, днем +29 ... +31

Харьков – кратковременные дожди, днем +28 ... +30

Киев – кратковременные дожди, днем +27 ... +29

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 июня самая высокая температура днем была +33 в 1998 году, самая низкая ночью +6,1 в 1911 году.

В понедельник, 10 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях без осадков.

Прогноз погоды на 10 июня Фото: meteo.gov.ua

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 31-34°. В Киеве - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.