В УЦОКО сообщили, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования

Новости Украины: В центре оценивания качества образования сообщили, что 441 человек не допустили на внешнее независимое тестирование в период с 21 мая по 4 июня.

В течение сессии ВНО по восьми предметам в пункты проведения тестирования не допустили 441 человека. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования в ответ на информационный запрос УНН.

"С 21 мая по 4 июня состоялась сессия внешнего независимого оценивания по 8 предметам", - отметили в Центре.

По данным УЦОКО, по состоянию на 4 июня, из-за опоздания или отсутствие обязательных документов в пункты проведения ВНО не допущено:

• математика - 113 человек;

• украинский язык и литература - 186 человек;

• английский язык - 29 человек;

• физика - 11 человек;

• история Украины - 102 человека.

Таким образом, всего за время проведения сессии ВНО по восьми предметам в пункты проведения тестирования не допустили 441 человека.

Ранее сообщалось, что более 65 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ВНО в магистратуру, больше всего тестирование будут проходить в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единственное вступительное испытание (ЕФВВ) по праву и юридическим компетентностям. Больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тысячи. На второй строчке немецкий - более 2 тыс., далее - французский (403) и испанский (84).