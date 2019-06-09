Кривонос предлагает разрешить бойцам теробороны держать нарезное оружие дома

Бойцам подразделений территориальной обороны надо на законодательном уровне разрешить держать нарезное оружие дома. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос выразил во время встречи в открытом формате в музее истории Киева.
“Этот вопрос также надо решать на законодательном уровне. И те предприятия, которые производят оружие, могут получить дополнительную поддержку со стороны людей, потому что много кто хочет у нас купить нарезное оружие, но действующее законодательство не позволяет. Внося изменения в законы, мы поднимаем вопрос о том, что люди, которые держат территориальную оборону, имеют право хранить оружие дома. Это очень важно, потому что подход когда оно должно храниться, например, в военкомате, неэффективен. Ибо пока они до того военкомата доедут, то там уже того военкомата не будет (в случае чрезвычайной ситуации — прим. ред.)” - сказал Кривонос.
По его словам, бойцы подразделений территориальной обороны, имея оружие, могли бы больше тренироваться. При этом они должны четко понимать, по каким объектам можно наносить удары, а по каким — нет.
Как пример Кривонос привел Эстонию, где почти каждый четвертый проходит своего рода подготовку.
Представителям теробороны государство выдает нарезное оружие и по 500 патронов в год, а если их не хватает, - можно приобрести самостоятельно еще.
"Они идут в тир, на полигоны, леса и стреляют. Но степень ответственности за то, что имеют оружие дома, — сами понимаете какая”, - добавил он.
Разработанный профильный закон пылится в ВР еще с 2014 года, однако он ни разу даже не выносился на рассмотрение депутатов.
Сейчас оружие - гладкоствольное или нарезное - можно купить исключительно ради спортивной охоты руководствуясь внутренним приказом №622 МВД от 1998 года, который юридически не имеет силы закона и не распространяется на гражданских лиц. Решить эту коллизию и ввести, наконец, адекватное оружейное законодательство Украина не спешит.