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Кривонос предлагает разрешить бойцам теробороны держать нарезное оружие дома

Кривонос предлагает разрешить бойцам теробороны держать нарезное оружие дома
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос предлагает на законодательном уровне разрешить бойцам подразделений территориальной обороны держать нарезное оружие.

Бойцам подразделений территориальной обороны надо на законодательном уровне разрешить держать нарезное оружие дома. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос выразил во время встречи в открытом формате в музее истории Киева.

“Этот вопрос также надо решать на законодательном уровне. И те предприятия, которые производят оружие, могут получить дополнительную поддержку со стороны людей, потому что много кто хочет у нас купить нарезное оружие, но действующее законодательство не позволяет. Внося изменения в законы, мы поднимаем вопрос о том, что люди, которые держат территориальную оборону, имеют право хранить оружие дома. Это очень важно, потому что подход когда оно должно храниться, например, в военкомате, неэффективен. Ибо пока они до того военкомата доедут, то там уже того военкомата не будет (в случае чрезвычайной ситуации — прим. ред.)” - сказал Кривонос.

По его словам, бойцы подразделений территориальной обороны, имея оружие, могли бы больше тренироваться. При этом они должны четко понимать, по каким объектам можно наносить удары, а по каким — нет.

Как пример Кривонос привел Эстонию, где почти каждый четвертый проходит своего рода подготовку.

Представителям теробороны государство выдает нарезное оружие и по 500 патронов в год, а если их не хватает, - можно приобрести самостоятельно еще.

"Они идут в тир, на полигоны, леса и стреляют. Но степень ответственности за то, что имеют оружие дома, — сами понимаете какая”, - добавил он.

Разработанный профильный закон пылится в ВР еще с 2014 года, однако он ни разу даже не выносился на рассмотрение депутатов.

Кривонос: Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война?

Сейчас оружие - гладкоствольное или нарезное - можно купить исключительно ради спортивной охоты руководствуясь внутренним приказом №622 МВД от 1998 года, который юридически не имеет силы закона и не распространяется на гражданских лиц. Решить эту коллизию и ввести, наконец, адекватное оружейное законодательство Украина не спешит.

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Сергей Кривонос, Законодательно, Разрешить, Бойцы подразделений, Территориальной обороны, Нарезное оружие.
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