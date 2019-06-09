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Варфоломей напомнил, что "Патриархат Киевский" не существует

Варфоломей напомнил, что "Патриархат Киевский" не существует
14:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Варфоломей отметил, что "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал.

Вселенский Патриарх Варфоломей принял делегацию Национального союза журналистов Украины в штаб-квартире Вселенского Патриархата в Стамбуле, где обсудили стороны обсудили текущую ситуацию в церковной жизни страны, передаёт УНН, ссылаясь на пресс-службу Варфоломея.

Так, Вселенский Патриарх подчеркнул, что "недавнее предоставление Автокефалии Православной Церкви Украины не имело ничего общего с политикой и геополитикой", но "было прежде всего пастырской заботой о справедливости, о духовной справедливости".

Он был предоставлен "на основе многовековой церковной традиции, вдохновленной Евангелием, уважающей священные каноны и свободной от любого политического и дипломатического давления".

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Он напомнил, что "предоставление Автокефалии Православной Церкви в Украине происходило по тому же принципу, что и церковная независимость предоставлялась для всех вновь созданных Церквей".

Его Святейшество также недвусмысленно подчеркнул, что "что касается Филарета, он был восстановлен в своем епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал".

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Все по теме:

Филарет, Варфоломей, Киевский патриархат, ПЦУ.
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