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В Бангладеш задержали группу украинцев

В Бангладеш задержали группу украинцев
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В Бангладеш задержали шестерых украинцев, МИД обратилось с нотой.

Министерство иностранных дел Украины обратилось с нотой в МИД Бангладеш в связи с задержанием шестерых украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш Посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных", - сообщил Кирилич.

Он отметил, что на 10 июня запланирована встреча украинских дипломатов в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу.

"Консул готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении удерживания граждан Украины, а также проведение встреч с компетентными органами страны. Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии", - добавил Кирилич.

В то же время, как сообщает бангладешское издание BDNews24, шесть украинцев задержали по подозрению в мошенничестве, поскольку они незаконно снимали средства в банкоматах банка Dutch-Bangla Bank.

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Как сообщает местная полиция, они разрывали связь между банкоматами и главным сервером банка, затем делали звонки из собственных мобильных телефонов и снимали средства, не оставляя после себя никаких следов.

Издание отмечает, что задержанные украинцы - это 20-летний Денис Витомский, 20-летний Назарий Вознюк, 19-летний Владимир Трещинский, 37-летний Сергей Украинец, 33-летний Олег Шевчук и 37-летний Валентин Соколовский.

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МИД, Задержание, Бангладеш, Василий Кирилич.
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