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День отца 2019 в Украине: дата и история праздника

День отца 2019 в Украине: дата и история праздника
13:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: День отца 2019 в Украине и мире отмечают 16 июня – в третье воскресенье первого летнего месяца.

В Украине этот праздник не является официальным, а только всенародным, но все равно вашим папам будет приятно получить поздравления с днем отца.

День отца берет свое начало в США — именно там в 1909 году возникла идея праздника. Сегодня вместе со Штатами День отца отмечают около 40 стран мира, в том числе и Украина.

Кстати, в Украине предлагали установить День отца на государственном уровне в третье воскресенье сентября. В 2013 году правительство поддержало соответствующий проект Указа Президента, однако он так и не был подписан. Поэтому целесообразно отмечать Всенародный день отца как это установлено на международном уровне — в третье воскресенье июня. В 2019 году этот день выпадает на 16 июня.

День отца: история праздника

День отца основала в Соединенных Штатах Америки женщина по имени Сонора Смарт, в замужестве мисис Додд, которая проживала в городе Спокан (штат Вашингтон). Кроме нее, в семье было еще пятеро детей. После рождения шестого ребенка, мать Соноры умерла и отец, Уильям Джексон Смарт, взял на себя все заботы о детях. Он, конечно, не мог заменить им мать, однако сделал абсолютно все, чтобы его дети не были лишены заботы, понимания и любви, которую может дать только родной человек.

Впоследствии дети выросли, каждый пошел своим путем, и Сонора вышла замуж. Когда в 1909 году Сонора посетила церковную службу, посвященную Дню матери, она вспомнила свое детство и подумала об отце, на чьи плечи легли все заботы о детях. О том, как достойно отец справился с этой нелегкой задачей, работая на ферме и отдавая детям все свое внимание и любовь без остатка.

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Сонора пошла в городской совет Спокан и предложила учредить новый праздник -День отца. Идею одобрили местные власти. Было решено провести надлежащие празднования в день рождения Уильяма Смарта - 5 июня. Однако времени на его подготовку не хватило, и праздник перенесли на 19-е июня. Вскоре эту идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966-м году, тогда же и была определена общенациональная дата праздника - третье воскресенье июня.

Сегодня наиболее активно день отца празднуют в США, Великобритании, Нидерландах, Франции, Китае и других странах. Существует традиция в День отца прикалывать розу на сторону сердца. Этот цветок символизирует бесконечную любовь и уважение к родителям. Если папа жив — прикрепляют розы красного цвета, если уже покинул мир — белые.

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Украина, Праздник, История, Традиции, Поздравления, Картинки, 16 июня, День отца 2019, мир. Открытки.
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