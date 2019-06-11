GOCAMP: В Украине стартовал образовательный проект

Новости Украины: В Украине запустили волонтерский образовательный проект по изучению школьниками иностранных языков.

Сотни иностранных волонтеров из 50 стран мира прибудут в Украину, чтобы принять участие в образовательном проекте GOCAMP. В рамках данной инициативы дети школьного возраста смогут изучать различные языки с его носителями. Об этом сообщают на сайте Министерства образования Украины.

Лагеря, в которых дети смогут изучать иностранные языки, создали на базах городских и сельских школ. "Уроки" будут предоставляться бесплатно, и в ведомстве уже поблагодарили волонтеров за то, что они помогают преодолеть языковый барьер украинским школьникам, а также помогают им научиться свободно общаться на языках стран мира.

Вместе с волонтерами работать с детьми будут и местные педагоги. Таким образом, они смогут и сами повысить свою квалификацию, научиться новым способам привлечения внимания детей к наукам и изучению мира.

"Когда мы вместе инициировали создание GOCAMP, то понимали, что языковые лагеря - это не цель, а способ изучения языка. И это действительно важно для современной молодежи, ведь, например, английский, - это язык бизнеса и инноваций, без которых невозможно представить развитие государства", - заявила Министр образования Лилия Гриневич.

Также она подчеркнула, что данный проект позволит овладеть одним из обязательных навыков для выпускников Новой украинской школы.

Директор ОО "Global Office" Оксана Нечипоренко, которая присутствовала на открытии сезона GOCAMP, рассказала, что эта инициатива позволит создать сильное и развитое общество. "Наша миссия, чтобы в каждом маленьком украинском городке или селе были дети-выпускники GOCAMP, которые говорят с миром на одном языке и развивают успешную Украину", - подчеркнула она.

Планируется, что лагеря по изучению иностранных языков будут действовать до 21 июня.