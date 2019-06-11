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#яДонор: В Украине началась неделя социального проекта по сдачи крови

#яДонор: В Украине началась неделя социального проекта по сдачи крови
11:29 Сегодня Телеграф Фото: kudago.com

Новости Украины: В Украине стартовала неделя социального проекта #яДонор, в рамках которого каждый сможет поделиться кровью с теми, кто в ней нуждается.

Старт неделя волонтерской инициативы по сдачи крови был объявлен вчера, 10 июня. Проект под эгидой Министерства здравоохранения был запущен ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.

Как сообщается на сайте ведомства, организаторами данной идеи стали также Центр общественного здоровья МОЗ и ДонорUA. Представители обществ призвали людей приобщиться к волонтерскому движению и сдать кровь для тех, кому она необходима.

"Каждый желающий может помочь популяризовать культуру донорства в Украине и приобщиться к спасению жизни", - говориться на сайте ведомства. Также в Министерстве объяснили, что в рамках данного проекта его участники могут публиковать свои фото с хештегом #яДонор.

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Кто уже не раз сдавал кровь во спасение жизни других, может скачать на сайте МОЗ тематические рамки и установить их в своем профиле в соцсети. На вебпортале Министерства также можно найти карту, на которой обозначены пункты сдачи крови.

"В Украине количество донаций крови почти втрое меньше, чем это рекомендовано ВОЗ", - говориться в сообщении на портале Министерства. На сегодняшний день в Украине осуществляется трансформация системы крови, в частности Правительством была одобрена Стратегия развития национальной системы крови. Она преследует главную цель - свободный доступ к компонентам донорской крови.

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Проект, МОЗ, Всемирный день, Донор, Кровь, Донорство, Волонтер.
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