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Погибшая активистка Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии

Погибшая активистка Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии
14:18 Сегодня Телеграф Фото: ukr-id.com

Новости Украины: Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк получил награду, которая была присвоена активистке посмертно за стремление к справедливости

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии Ukrainian ID Awards за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство.

Церемония награждения лауреатов ежегодной премии состоялась в Каневе на Тарасовой горе в рамках Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, сообщает пресс-служба форума.

"Наградами отметили Екатерину Гандзюк, фонд семьи Богдана Гаврилишина и Илью Бондаренко ... Екатерина Гандзюк была награждена (посмертно) за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство. Награда будет передана отцу - Виктору Гандзюку. Екатерина защищала интересы местной громады в Херсонском городском совете, а до этого работала в структурах ООН ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточняют, что номинантов премии определяли члены организационного комитета и признанные мировые лидеры мнений.

«Ukrainian ID Awards - это награда, которая присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества, и призвана стимулировать ответственное развитие общества. Наш оргкомитет продолжает практику награждения тех людей, которые сделали большой вклад в развитие человека и общества, но до сих пор не были достойно отмечены в Украине и за рубежом », - сказала президент Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID Наталья Заболотная.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Отец Гандзюк считает, что суд над убийцами дочери спектакль

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера. 25 апреля стало известно, что подозрение Мангеру изменили - на "заказ на нанесение телесных повреждений". 7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт относительно пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк. 6 июня Покровский суд Днепропетровской области огласил приговоры исполнителям нападения на Гандзюк.

Так, подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук - к 6 годам, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4, а Виктор Горбунов - к 3 годам лишения свободы.

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Награда, Посмертно, Екатерина Гандзюк, Херсонская активистка, Виктор Гандзюк, Стремление к справедливости.
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