ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение политзаключенному Бекирову

Новости Украины: ЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить крымского политзаключенного Бекирова в больницу.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Российской Федерации немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.

Об этом народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

По данным Чубарова, решение принято по Правилу 39 Регламента Европейского суда по правам человека (указание на необходимость принятия определенных временных мер).

Также депутат сообщил, что ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации обеспечить Бекирову должное обследование и лечение.

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" продлил Бекирову арест до 12 августа. Заседание суда должно было начаться в 15.30, однако рассматривать дело начали только после 19.00. Все это время Бекиров, которого вывезли из СИЗО еще в 8.00, оставался голодным, хотя как диабетик должен питаться каждые три часа - родственникам Бекирова не позволили передать еду, которую они приготовили с учетом его диеты.

Кроме того, Бекирову не разрешили принять свои лекарства и сделать ежедневный укол, из-за чего он очень плохо себя чувствовал и просил вызвать "скорую", однако ему не разрешили.