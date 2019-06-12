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В Украине создали Госслужбу по этнополитике и свободе совести

В Украине создали Госслужбу по этнополитике и свободе совести
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Правительство сообщило о решении создать Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Госслужба по этнополитике и свободе совести является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через Министерство культуры.

В свою очередь, Минкультуры поручено в трехмесячный срок разработать положение о данной службе, а Министерству финансов – изменения в госбюджет для ее финансирования.

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Размещаться данная Госслужба на условиях аренды будет по адресу: ул.Прорезная, 15, в Киеве. Госслужбе по этнополитике и свободе совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Граничная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий.

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Кабмин, Создание, Госслужба по этнополитике, Госслужба по свободе совести.
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