В Украине создали Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Новости Украины: Правительство сообщило о решении создать Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Госслужба по этнополитике и свободе совести является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через Министерство культуры.

В свою очередь, Минкультуры поручено в трехмесячный срок разработать положение о данной службе, а Министерству финансов – изменения в госбюджет для ее финансирования.

Размещаться данная Госслужба на условиях аренды будет по адресу: ул.Прорезная, 15, в Киеве. Госслужбе по этнополитике и свободе совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Граничная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий.