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Квартиры военным: В Кабмине выделили средства на жилье военнослужащим

Квартиры военным: В Кабмине выделили средства на жилье военнослужащим
15:11 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: В Кабинете министров приняли решение о выделение средств на 500 квартир для участников АТО и ООС.

Также средства на покупку жилье распределят между переселенцами, участниками революции на Майдане Независимости, родственниками погибших солдат.

Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман во время очередного заседания правительства. большинство из тех, кому в этот раз повезет получить квартиру от государства, пришлось ждать этого десятки лет.

Система обеспечения перечисленных категорий граждан Украины на этот раз будет нечто иная. Теперь, по словам Премьер-министра, деньги пойдут за человеком.

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"Раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля. И люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. Сейчас деньги выдают непосредственно людям", - объяснил Владимир Гройсман.

Также он добавил, что задание Правительства по обеспечению роста темпов экономики "будет способствовать дальнейшему развитию подобных программ поддержки".

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Жилье, Премьер-министр, Владимир Гройсман, Переселенцы, АТО, ООС.
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