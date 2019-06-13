Приметы и обряды на 13 июня - Еремей - распрягальник

Новости Украины: Православная церковь 13 июня вспоминает апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского.

В этот день заканчивали все посевные работы и распрягали коней. В народе 13 июня называли Распрягальником и говорили: "Распрягальник – севу край, коня распрягай". "Всяк Еремей про себя разумей, когда сеять, когда жать, и когда в скирды метать". А июньский Распрягальником звался как раз за то, что яровой сев завершал. О нем так и говорили: "Пришел Батюшка Еремей - опусти сетево, покинь севалку".

В православной церкви 13 июня почиталась память святого Ерма – одного из семидесяти апостолов. Известно, что святой Ерма занимал пост епископа в Филиппополе Фракийском и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру. Однако мучеником он не является, поскольку умер своей смертью. Однако, согласно другой версии, Ерма был умерщвлен в результате долгих мучений, которым его подвергли за веру во Христа – на этот счет сегодня не существует единого мнения.

Пришел Еремей-распрягальник, значит, сев окончен, ведь начался он 14 мая, называемого днем Еремея-запрягальника, в народе говорили: "Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает". Считается, что в этот день зацветает малина.

Приметы на 13 июня

Кукушка кукует - хорошая погода будет.

Сильная роса - к ясному дню.

Нет росы вечером - жди на другой день дождя.

Роса скоро высыхает - к дождю.

Если капельки росы не катаются по листу, а висят на кончиках травинок – жди дождя.

Чем обильнее роса ввечеру, тем назавтра жарче.

На Еремея непогода - всю зиму промаешься (будет суровая зима).

Если день погожий - уборка хлеба будет пригожей (богатый урожай).