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Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°

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Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
08:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В четверг, 13 июня, только в Карпатах, на севере Левобережья и в Крыму местами возможен кратковременный дождь с грозой, жара достигнет +33°.

В Украине в четверг, 13 июня, кардинальных изменений синоптической ситуации не ожидается: над территорией страны продолжит господствовать жаркая и в основном сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в Крыму, а днем также в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 3-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 21-26°. В Киеве 13 июня сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 13 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +31…+33
  • Львов – +31…+33
  • Ивано-Франковск – +30…+32
  • Тернополь – +30…+32
  • Черновцы – +30…+32
  • Хмельницкий – +30…+32
  • Луцк – +31…+33
  • Ровно – +31…+33
  • Житомир – +31…+33
  • Винница – +30…+32
  • Одесса – +32…+34
  • Николаев – +31…+33
  • Херсон – +31…+33
  • Симферополь – +29…+31
  • Кропивницкий – +31…+33
  • Черкассы – +31…+33
  • Чернигов – +30…+32
  • Сумы – +30…+32
  • Полтава – +30…+32
  • Днепр – +31…+33
  • Запорожье – +32…+34
  • Донецк – +31…+33
  • Луганск – +31…+33
  • Харьков – +31…+33
  • Киев – +31…+33

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 июня самая высокая температура днем была 33,6° в 1946 году, самая низкая ночью 5,0° в 1905 году.

В Украине в пятницу, 14 июня, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве 14 июня сухо и жарко, температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 14 июня Фото: meteo.gov.ua

В субботу днем, 15 июня, без осадков, только в Карпатском регионе, северных областях и на Винниччине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; 15 июня в восточной части ночью 11-16°, днем 26-30°.

Прогноз погоды в Украине на 15 июня Фото: meteo.gov.ua

В течение 16-17 июня также преимущественно без осадков, только в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 16-22°, днем 29-35°. В Киеве и Киевской области 13 июня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине

Температура в столице ночью около 20°, днем 31-33°; по области ночью 17-22°, днем 29-34°. 14-15 июня без осадков, только днем 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°. 16-17 июня в столице сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°.

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