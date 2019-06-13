Министерский контроль: качество медуслуг для ветеранов будут мониторить

Новости Украины: В Министерстве по делам ветеранов возьмут на контроль качество медицинских услуг, которые предоставляют участникам боевых действий.

Министр ведомства Ирина Фриз заявила, что для поддержки здоровья ветеранов необходимо контролировать качество медуслуг и поддерживать единую систему медицины, когда "деньги идут за пациентом".

Об этом она рассказала на встрече с руководителями госпиталей ветеранов войны и в присутствии представителей МОЗ.

Также было озвучено предложение внедрить новый формат сотрудничества медучреждений и медицинских учебных заведений. Это позволить повысить качество предоставляемых услуг.

"Мы предложили к обсуждению формат, когда пять опорных госпиталей будут находиться в тесном сотрудничестве с медицинскими высшими учебными заведениями. Это позволит соединить науку и практику и предоставить комплексное медобеспечение ветеранам", - подчеркнула на встрече Ирина Фриз.

В ведомстве акцентировали внимание и на том, что дополнительные услуги будут оплачены средствами Минветеранов, "там, где ветеран желает получить лечение".