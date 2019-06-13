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Зеленский провел встречу на Банковой с экспертами по е-услугам

Зеленский провел встречу на Банковой с экспертами по е-услугам
11:57 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с экспертами по е-услугам пообещал им свободу и заявил, что верит в их талант сделать Украину цифровым лидером.

В Администрации Президента Украины состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне" с участием Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

"12 июня в Администрации Президента Украины состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне". В нем приняли участие представители Коалиции электронного государства, которая объединяет 65 разных организаций и экспертов в области IТ", - говорится в сообщении. Как отмечается, к обсуждению также присоединился глава государства.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры с цифровой экономики и электронного управления. Уверяю, что лично "буду обращаться" к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах", - подчеркнул Зеленский.

По словам советника главы государства Михаила Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет содействовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, в три раза уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на высшем уровне", - отметил Федоров.

В ходе встречи представители Коалиции дали Президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведения порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Президент уверил, что такие встречи будут регулярными. На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и т. п. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой государства Виктором Ющенко и обсудил с ним социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов в Верховную Раду. 

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Украина, Свобода, Владимир Зеленский, Эксперты по е-услугам, Цифровой лидер.
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