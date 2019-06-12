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Ющенко и Зеленский провели встречу: что обсуждалось

Ющенко и Зеленский провели встречу: что обсуждалось
20:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Бывший президент Украины провел встречу с Владимиром Зеленским накануне внеочередных выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой государства Виктором Ющенко и обсудил с ним социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства”, - говорится в сообщении.

Напомним, на состоявшемся 9 июня съезде партии "Слуга народа" была представлена первая сотня избирательного списка партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

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Виктор Ющенко, Внеочередные выборы, Владимир Зеленский.
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