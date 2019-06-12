Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"

На состоявшемся 9 июня съезде партии "Слуга народа" была представлена первая сотня избирательного списка партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
В первую пятерку списка вошли:
- глава партии Дмитрий Разумков;
- представитель президента Украины Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук;
- эксперт команды Зеленского по правовым вопросам и судебной реформе, доктор юридических наук Ирина Венедиктова;
- глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике;
- глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.
Во второй пятерке:
- внештатный советник президента Зеленского по вопросам диджитализации и инноваций Михаил Федоров;
- руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко;
- эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству из Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская;
- гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко;
- борец греко-римского стиля, чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк.
Во вторую десятку списка вошли:
- директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак;
- начальник Главного сервисного центра МВД Украины, экс-советник главы МВД Владислав Криклий;
- эксперт в области девелопмента и строительства, член правления "Офиса эффективного регулирования" Елена Шуляк;
- правозащитник и общественный деятель, экс-глава Лиманской районной администрации Одесской области Дмитрий Наталуха;
- кинопродюсер, выпускник Оксфорда, основательница культурной инициативы "Yellow Blue Strategy", занимающейся созданием документальных фильмов Елизавета Ясько;
- эксперт в области топливно-энергетического комплекса из "Офиса эффективного регулирования" Алексей Оржель;
- эксперт по вопросам энергетики, представитель президента в Кабмине Андрей Герус;
- основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий;
- эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Денис Монастырский;
- эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права, доктор юридических наук Даниил Гетманцев.
В третьем десятке списка "Слуги народа":
- глава правления "Офиса эффективного регулирования", специалист по регулированию предпринимательской деятельности и консультант Группы Всемирного банка с 2010 года Денис Малюська;
- бизнесмен, замдиректор ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов;
- режиссер и художник, автор проекта CityArt, инициатор создания серии муралов по Киеву Гео Лерос;
- представитель кандидата в президенты Зеленского в ЦИК, эксперт по избирательному законодательству и европейским стандартам в сфере прав человека Сергей Кальченко;
- директор компании "Квартал-концерт", представитель "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко;
- специалист во внедрению новых технологий, эксперт HiTech Office Ukraine и член Совета движения Industry 4.0 Ukraine Егор Чернев;
- участник Революции Достоинства, основатель международного центра "Майдан" и медиа ресурса EuromaidanPR Святослав Юраш;
- кинопродюсер, подполковник запаса пограничной службы, представитель "Зе Команды" в Харьковской области Павел Сушко;
- бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук;
- эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александр Кубраков.
С 31-го по 40-е место в списке:
- исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова;
- предприниматель Юлия Диденко;
- экс-депутат Одесского горсовета, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак;
- представитель "Зе Команды" в Ровенской области, глава ОО "Час-дий" Дмитрий Соломчук;
- представитель команды Зеленского в Сумах, помощник мэра Сум, "Студенческий президент Украины" Михаил Ананченко;
- активистка Майдана, глава организации "Женская сотня", экс-советник министров обороны и информполитики Анна Коваленко;
- прокурор прокуратуры Днепропетровской области Владлен Неклюдов;
- представитель "Зе Команды" в Закарпатской области из компании "ComedyOrg event" Игорь Кривошеев;
- директор юридической компании "Гелон", эксперт команды Зеленского по системе правосудия Сергей Ионушас;
- руководитель ООО "Смилянский литейный завод" Александр Завитневич.
С 41-го по 50-е место в списке "Слуги народа":
- экс-заместитель министра обороны Украины (2014-2016), волонтер, экс-советник министра инфраструктуры Юрий Гусев;
- представитель "Зе Команды" в Донецкой области, владелец брендингового агентства "Voronovagency" Владимир Воронов;
- гендиректор компании "Океанаполис", владелец ООО "Голден-Фиш" (Киев) Юрий Аристов;
- предприниматель из Кривого Рога Юрий Кисель (строительная компания "Биант");
- главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук;
- гендиректор информагентства УНИАН Артем Ковалёв;
- представитель "Зе Команды" в Волынской области, глава правления ОО "Волынский Актив Молодежи" Валерий Стернийчук;
- преподаватель факультета правовых наук "Киево-Могилянской академии", эксперт по вопросам подготовки законов Консультативной миссии ЕС в Украине Галина Михайлюк;
- адвокат из Броваров, ранее член партии "Гражданская позиция!" Роман Бабий;
- адвокат, руководитель адвокатского бюро "Качура Лоерс" Александр Качура.
С 50-е по 60-е место в списке:
- руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины Анна Новосад;
- глава ОО "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева" Артем Культенко;
- частный предприниматель из Калуша Ивано-Франковской области Олег Марусяк;
- депутат Харьковского облсовета, собственник ЧП "Элеваторгазбуд" (Полтавская обл.), ЧП "Фишбор" и ООО "Оскол Аква", "Частной агрофирмы "Злагода" (Харьковская обл.) и еще ряда компаний Николай Кириченко;
- гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова;
- представитель "Зе Команды" в Черниговской области, юрист Павел Халимон;
- легкоатлетка, руководитель ООО "МАП Комюникейшн Груп" Елена Мошенец;
- чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2012 Ольга Саладуха;
- представитель "Зе Команды" в Киевской области, доцент Национального университета пищевых технологий Ольга Коваль;
- экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов ЦИК Украины, доверенное лицо Зеленского на выборах президента Алина Загоруйко.
С 61-го по 70-е место в списке партии:
- юрист, глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд" Олег Бондаренко;
- представитель "Зе Команды" в Запорожской области, главный операционный директор в трафик-агентстве SMMStudio Михаил Крячко;
- помощник народного депутата Сергея Лещенко, эксперт по вопросам гендерного равенства Марина Бардина;
- заведующая отдела Главного государственно-правового департамента администрации президента Людмила Марченко;
- директор архитектурного бюро "33BY Architecture" Иван Юнаков;
- представитель "Центра борьбы с коррупцией на Киевщине" Дарья Володина;
- начальник отдела гендерной политики Департамента семейной, гендерной политики и противодействия торговле людьми Министерства социальной политики Наталья Богданова;
- доверенное лицо Зеленского на выборах президента Ольга Савченко;
- депутат сельсовета Широкой Гребли Винницкой области Оксана Гринчук;
- эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций, экс-директор ООО "Буковинский сад" Владимир Козак.
С 71-го по 80-е место в списке "Слуги народа" занимают:
- экс-сотрудник СБУ, эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк;
- собственник ювелирного бренда SOVA jewelry house Александр Сова;
- юрист, выпускница КНУ им. Шевченко Ирина Панченко;
- экс-начальник Центра реагирования на киберугрозы Государственного центра киберзащиты и противодействию киберугрозам Роман Боярчук;
- экс-депутат Хмельницкого горсовета, адвокат Владимир Ватрас;
- предприниматель, экс-депутат Ивано-Франковского облсовета (в феврале 2014 года вышел из местной фракции Партии регионов) Роман Мулик;
- замглавы Всеукраинской аграрной рады, совладелец нескольких аграрных предприятий Олег Тарасов;
- бывший руководитель молодежной организации партии "Удар" в Закарпатской области Анатолий Костюх;
- представитель Зеленского в округе №13 Винницкой области на выборах президента Евгений Брагар;
- эксперт Офиса эффективного регулирования, экс-член правления партии "ДемАльянс" Виталий Безгин.
Следующая десятка:
- под 81-м номером президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт;
- совладелец ООО "Первая Мясная Хата" (Ривненская обл., ТМ "Гощанські ковбаси") Александр Салийчук;
- Роман Карбаджак;
- предприниматель из Донецкой области Элла Репина;
- председатель правления "Центра защиты прав общины Голосеево", экс-помощник нардепа 7-го созыва от "Батькивщины" Андрея Павловского Арсений Пушкаренко;
- заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации" Марьян Заблоцкий;
- директор общественной организации "Коло" Андрей Клочко;
- руководитель Донецкой областной молодежной организации "Молодежная инициатива городов" Юлия Овчинникова;
- заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета, эксперт команды Зеленского по внедрению электронного правительства Александр Мережко;
- руководитель предприятия с иностранными инвестициями "Плеймейт Украина" (организация азартных игр, деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений) Игорь Чернюх.
В последней десятке первой сотни списка "Слуги народа":
- владелец несколько аграрных предприятий в Киевской области Алексей Устенко,
- бизнесмен из Запорожья Александр Кабанов,
- представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский,
- исполнительный директор киевского представительства "Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" и ОО "100 процентов жизни. Киевский регион" Лада Булах,
- львовский предприниматель, экс-депутат Львовского горсовета Евгений Петруняк,
- медиа-эксперт, руководитель "Центра Контент-анализ" Александр Мариковский,
- глава правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко,
- первый замдиректор ГП "Прозорро.Продажи" Андрей Мотовиловец,
- Анна Колесник, активист и блогер из Крыма, соратница лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили Лиза Богуцкая.
Напомним, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент будет принято раньше, чем через месяц.