Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"

Новости Украины: Кто идет в Раду в первой сотне списка "Слуги народа".

На состоявшемся 9 июня съезде партии "Слуга народа" была представлена первая сотня избирательного списка партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

В первую пятерку списка вошли:

глава партии Дмитрий Разумков;

представитель президента Украины Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук;

эксперт команды Зеленского по правовым вопросам и судебной реформе, доктор юридических наук Ирина Венедиктова;

глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике;

глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.

Во второй пятерке:

внештатный советник президента Зеленского по вопросам диджитализации и инноваций Михаил Федоров;

руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко;

эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству из Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская;

гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко;

борец греко-римского стиля, чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк.

Во вторую десятку списка вошли:

директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак;

начальник Главного сервисного центра МВД Украины, экс-советник главы МВД Владислав Криклий;

эксперт в области девелопмента и строительства, член правления "Офиса эффективного регулирования" Елена Шуляк;

правозащитник и общественный деятель, экс-глава Лиманской районной администрации Одесской области Дмитрий Наталуха;

кинопродюсер, выпускник Оксфорда, основательница культурной инициативы "Yellow Blue Strategy", занимающейся созданием документальных фильмов Елизавета Ясько;

эксперт в области топливно-энергетического комплекса из "Офиса эффективного регулирования" Алексей Оржель;

эксперт по вопросам энергетики, представитель президента в Кабмине Андрей Герус;

основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий;

эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" Денис Монастырский;

эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права, доктор юридических наук Даниил Гетманцев.

В третьем десятке списка "Слуги народа":

глава правления "Офиса эффективного регулирования", специалист по регулированию предпринимательской деятельности и консультант Группы Всемирного банка с 2010 года Денис Малюська;

бизнесмен, замдиректор ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов;

режиссер и художник, автор проекта CityArt, инициатор создания серии муралов по Киеву Гео Лерос;

представитель кандидата в президенты Зеленского в ЦИК, эксперт по избирательному законодательству и европейским стандартам в сфере прав человека Сергей Кальченко;

директор компании "Квартал-концерт", представитель "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко;

специалист во внедрению новых технологий, эксперт HiTech Office Ukraine и член Совета движения Industry 4.0 Ukraine Егор Чернев;

участник Революции Достоинства, основатель международного центра "Майдан" и медиа ресурса EuromaidanPR Святослав Юраш;

кинопродюсер, подполковник запаса пограничной службы, представитель "Зе Команды" в Харьковской области Павел Сушко;

бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук;

эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александр Кубраков.

С 31-го по 40-е место в списке:

исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова;

предприниматель Юлия Диденко;

экс-депутат Одесского горсовета, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак;

представитель "Зе Команды" в Ровенской области, глава ОО "Час-дий" Дмитрий Соломчук;

представитель команды Зеленского в Сумах, помощник мэра Сум, "Студенческий президент Украины" Михаил Ананченко;

активистка Майдана, глава организации "Женская сотня", экс-советник министров обороны и информполитики Анна Коваленко;

прокурор прокуратуры Днепропетровской области Владлен Неклюдов;

представитель "Зе Команды" в Закарпатской области из компании "ComedyOrg event" Игорь Кривошеев;

директор юридической компании "Гелон", эксперт команды Зеленского по системе правосудия Сергей Ионушас;

руководитель ООО "Смилянский литейный завод" Александр Завитневич.

С 41-го по 50-е место в списке "Слуги народа":

экс-заместитель министра обороны Украины (2014-2016), волонтер, экс-советник министра инфраструктуры Юрий Гусев;

представитель "Зе Команды" в Донецкой области, владелец брендингового агентства "Voronovagency" Владимир Воронов;

гендиректор компании "Океанаполис", владелец ООО "Голден-Фиш" (Киев) Юрий Аристов;

предприниматель из Кривого Рога Юрий Кисель (строительная компания "Биант");

главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук;

гендиректор информагентства УНИАН Артем Ковалёв;

представитель "Зе Команды" в Волынской области, глава правления ОО "Волынский Актив Молодежи" Валерий Стернийчук;

преподаватель факультета правовых наук "Киево-Могилянской академии", эксперт по вопросам подготовки законов Консультативной миссии ЕС в Украине Галина Михайлюк;

адвокат из Броваров, ранее член партии "Гражданская позиция!" Роман Бабий;

адвокат, руководитель адвокатского бюро "Качура Лоерс" Александр Качура.

С 50-е по 60-е место в списке:

руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины Анна Новосад;

глава ОО "Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева" Артем Культенко;

частный предприниматель из Калуша Ивано-Франковской области Олег Марусяк;

депутат Харьковского облсовета, собственник ЧП "Элеваторгазбуд" (Полтавская обл.), ЧП "Фишбор" и ООО "Оскол Аква", "Частной агрофирмы "Злагода" (Харьковская обл.) и еще ряда компаний Николай Кириченко;

гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова;

представитель "Зе Команды" в Черниговской области, юрист Павел Халимон;

легкоатлетка, руководитель ООО "МАП Комюникейшн Груп" Елена Мошенец;

чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2012 Ольга Саладуха;

представитель "Зе Команды" в Киевской области, доцент Национального университета пищевых технологий Ольга Коваль;

экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов ЦИК Украины, доверенное лицо Зеленского на выборах президента Алина Загоруйко.

С 61-го по 70-е место в списке партии:

юрист, глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд" Олег Бондаренко;

представитель "Зе Команды" в Запорожской области, главный операционный директор в трафик-агентстве SMMStudio Михаил Крячко;

помощник народного депутата Сергея Лещенко, эксперт по вопросам гендерного равенства Марина Бардина;

заведующая отдела Главного государственно-правового департамента администрации президента Людмила Марченко;

директор архитектурного бюро "33BY Architecture" Иван Юнаков;

представитель "Центра борьбы с коррупцией на Киевщине" Дарья Володина;

начальник отдела гендерной политики Департамента семейной, гендерной политики и противодействия торговле людьми Министерства социальной политики Наталья Богданова;

доверенное лицо Зеленского на выборах президента Ольга Савченко;

депутат сельсовета Широкой Гребли Винницкой области Оксана Гринчук;

эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций, экс-директор ООО "Буковинский сад" Владимир Козак.

С 71-го по 80-е место в списке "Слуги народа" занимают:

экс-сотрудник СБУ, эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк;

собственник ювелирного бренда SOVA jewelry house Александр Сова;

юрист, выпускница КНУ им. Шевченко Ирина Панченко;

экс-начальник Центра реагирования на киберугрозы Государственного центра киберзащиты и противодействию киберугрозам Роман Боярчук;

экс-депутат Хмельницкого горсовета, адвокат Владимир Ватрас;

предприниматель, экс-депутат Ивано-Франковского облсовета (в феврале 2014 года вышел из местной фракции Партии регионов) Роман Мулик;

замглавы Всеукраинской аграрной рады, совладелец нескольких аграрных предприятий Олег Тарасов;

бывший руководитель молодежной организации партии "Удар" в Закарпатской области Анатолий Костюх;

представитель Зеленского в округе №13 Винницкой области на выборах президента Евгений Брагар;

эксперт Офиса эффективного регулирования, экс-член правления партии "ДемАльянс" Виталий Безгин.

Следующая десятка:

под 81-м номером президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт;

совладелец ООО "Первая Мясная Хата" (Ривненская обл., ТМ "Гощанські ковбаси") Александр Салийчук;

Роман Карбаджак;

предприниматель из Донецкой области Элла Репина;

председатель правления "Центра защиты прав общины Голосеево", экс-помощник нардепа 7-го созыва от "Батькивщины" Андрея Павловского Арсений Пушкаренко;

заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации" Марьян Заблоцкий;

директор общественной организации "Коло" Андрей Клочко;

руководитель Донецкой областной молодежной организации "Молодежная инициатива городов" Юлия Овчинникова;

заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета, эксперт команды Зеленского по внедрению электронного правительства Александр Мережко;

руководитель предприятия с иностранными инвестициями "Плеймейт Украина" (организация азартных игр, деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений) Игорь Чернюх.

В последней десятке первой сотни списка "Слуги народа":

владелец несколько аграрных предприятий в Киевской области Алексей Устенко,

бизнесмен из Запорожья Александр Кабанов,

представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский,

исполнительный директор киевского представительства "Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" и ОО "100 процентов жизни. Киевский регион" Лада Булах,

львовский предприниматель, экс-депутат Львовского горсовета Евгений Петруняк,

медиа-эксперт, руководитель "Центра Контент-анализ" Александр Мариковский,

глава правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко,

первый замдиректор ГП "Прозорро.Продажи" Андрей Мотовиловец,

Анна Колесник, активист и блогер из Крыма, соратница лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили Лиза Богуцкая.

Напомним, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент будет принято раньше, чем через месяц.