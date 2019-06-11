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Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас

Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
23:05 Вт, 11 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Вакарчук ратует за скорейшее изменение состава Рады.

Партия "Голос" (лидер Святослав Вакарчук) выполнит любое решение Конституционного суда Украины относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако придерживается позиции, что парламент нынешнего созыва должен быть изменен как можно скорее.

"После апрельских выборов (президента - Ред.) старая Верховная Рада перестала быть местом, которое выражает волю народа Украины. Старая Верховная Рада - это старые правила, это "кнопкодавство", это прогулы. А главное - это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это нужно изменить", - цитирует Вакарчука пресс-служба партии "Голос".

По его словам, еще три месяца деятельности Верховной Рады нынешнего созыва – это "еще три месяца по старым правилам".

"Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас. Изменим Верховную Раду – изменим жизнь каждого украинца", - выразил уверенность Вакарчук.

Как сообщалось, Большая палата КС утром 11 июня приступила к публичным слушаниям дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.

В начале заседания президент Зеленский выразил уверенность, что его решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент отвечает всем критериям законности. После выступления он передал слово своему представителю в Конституционном суде Федору Вениславскому и покинул зал, "чтобы не сказали, что решение было под давлением".

В настоящее время КС после завершения слушаний в открытой части перешёл к рассмотрению в закрытом режиме.

Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Святослав Вакарчук, Выборы в Раду.
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